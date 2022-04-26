Çin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin Sorunu Bir Kenara İtilmemeli - Son Dakika
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin Sorunu Bir Kenara İtilmemeli

26.04.2022 18:42
Çin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin Sorunu Bir Kenara İtilmemeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Nisan (Xinhua)-- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Filistin sorununun her zaman Ortadoğu meselesinin merkezinde yer aldığını, uluslararası durum ne yönde evrilirse evrilsin kenara itilmemesi ve...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Nisan (Xinhua)-- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Filistin sorununun her zaman Ortadoğu meselesinin merkezinde yer aldığını, uluslararası durum ne yönde evrilirse evrilsin kenara itilmemesi ve unutturulmaması gerektiğini söyledi. Bu konuda eksik olanın büyük ve adil bir plan değil eyleme geçme cesareti olduğunu belirten Zhang, gerilimin defaatle tırmanmasının temel nedeninin Filistinlilerin meşru ulusal haklarının teslim edilmemiş ve iki devletli çözümün uygulamaya konmamış olması olduğunu kaydetti.

Son zamanlarda, Filistin- İsrail geriliminin bir kez daha yükseldiğine tanık olundu. Zhang, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Çin'in sivillere yönelik tüm saldırıları kınadığını ve dini açıdan kutsal alanların tarihi statükosuna yönelik tüm ihlallere karşı çıktığını söyledi. Zhang, "İsrail ve Filistin'in güvenliği birbirine bağlı ve bölünemezdir. Bir tarafın güvenliği diğer tarafın güvenliği pahasına sağlanırsa, şiddet döngüsünü kırmak veya güvenlik açmazından çıkmak imkansızdır" dedi ve şöyle devam etti: "Barış içinde birarada yaşamak ancak ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir bir güvenlik konseptiyle mümkündür."

Çin'in BM Daimi Temsilcisi, Çin'in başta İsrail olmak üzere tüm tarafları itidalli olmaya ve gerilimin daha da tırmanmasını ve hatta kontrolden çıkmasını önlemeye çağırdığını söyledi. Çin, gerilimin düşmesi için BM Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile İsrail, Filistin ve diğer taraflar arasındaki iletişimi destekliyor. Çin, Arap Birliği ve Arap ülkelerinin oynadığı aktif rolü de destekliyor. Zhang, Güvenlik Konseyi'nin mevcut durumu ve Arap ülkelerinin çağrılarını ciddiye alması gerektiğini ve Konsey'in rolünü layıkıyla yerine getirip görüş birliğine ulaşması gerektiğini söyledi.

Zhang, İsrail yerleşimlerinin, işgal altındaki toprakların bütünlüğünü bozduğunu, Filistin halkının yaşam alanını daralttığını ve iki devletli bir çözümün gerçekleştirilme ihtimalini tehlikeye attığını belirtti. Zhang ayrıca Çin'in İsrail'i, Filistinlilerin evlerinin yerle bir edilmesine, Filistinlileri evlerini boşaltmaya zorlamaya ve yerleşimlerin genişletilmesine son vermenin yanı sıra Batı Şeria'daki Filistin topluluklarının kalkınması için gerekli koşulları yaratmaya çağırdığını söyledi. Zhang'a göre Çin, Filistin ve İsrail'in eşit koşullarda bir diyaloğun en kısa zamanda yeniden başlatılması için üst düzey temaslara devam edeceklerini umuyor. Zhang, Çin'in uluslararası toplumu, Ortadoğu barış sürecini ilerletmek için ilgili BM kararları ve barış için toprak ilkesinde olduğu gibi uluslararası konsensüs temelinde büyük çaba göstermeye çağırdığını söyledi.

Zhang Çin'in, 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının yanı sıra, Filistin ve İsrail'in barış içinde birarada yaşamasını ve Arap halkı ile Yahudi halkının ortak kalkınmasını desteklediğini kaydetti. Zhang ayrıca Çin'in, yorulmak bilmeden uluslararası toplumla birlikte kapsamlı ve adil bir çözüme yönelik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Filistin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin Sorunu Bir Kenara İtilmemeli - Son Dakika


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