Son Dakika Haberleri: Çin'in İsrail'deki Yatırımları, Ülke Güvenliğini Tehdit Edebilir"

Çin'in İsrail'deki Yatırımları, Ülke Güvenliğini Tehdit Edebilir"

1 saat önce

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman, Çin'in ülkedeki yatırımlarının İsrail'in güvenliği için tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Çin'in İsrail'deki Yatırımları, Ülke Güvenliğini Tehdit Edebilir
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman, Çin'in ülkedeki yatırımlarının İsrail'in güvenliği için tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.

İsrail Kanal 7 Televizyonu'nun haberine göre, Argaman, "Çin'in İsrail'de özellikle stratejik altyapı ve iç piyasadaki büyük şirketlere yönelik yatırımlarıyla oluşturduğu nüfuz tehlike oluşturuyor." dedi.

Argaman, Çin şirketlerinin İsrail sigorta şirketlerini satın almanın yanı sıra yeni Hayfa Limanı ile hafif raylı sistem inşatını üsteleneceğini belirterek, söz konusu yatırımları denetleyecek kanunlar çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yabancı ülkelerin yatırımlarını denetleme açısından, güvenlik ihtiyaçlarıyla karşılaştırıldığında İsrail'deki kanunların yetersiz olduğunu belirten Argaman, bu durumun tehlikeli olabileceğini kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, geçen yılki bir açıklamasında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 11 milyar doları aştığını ve Çin'in, İsrail'in 3. büyük ticaret ortağı olduğunu dile getirmişti.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin daha önceki haberinde, Washington yönetiminin, İsrail'in son dönemde Çin ile geliştirdiği teknoloji alışverişini içeren iş birliğinden rahatsız olduğu ve Tel Aviv'i bu yönde sert bir dille uyardığı ifade edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:21 Kaynak: AA

Kanal 7, Şin Bet, Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Dusko Tosic'in Eşi Jelena Karleusa: Yenge Come to Beşiktaş E-Founder Dijital Girişimcilik Zirvesi İçin Son Kayıt Tarihi 13 Ocak!

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 07:35:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'in İsrail'deki Yatırımları, Ülke Güvenliğini Tehdit Edebilir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]