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Çin'in Türkiye'deki iki kültür varlığı iade edildi
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir İngiliz vatandaşı tarafından gönüllü olarak Fethiye Müzesi'ne teslim edilen Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait iki kültür varlığını törenle teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:28 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir İngiliz vatandaşı tarafından gönüllü olarak Fethiye Müzesi'ne teslim edilen Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait iki kültür varlığını törenle teslim etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin katılımlarıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde eserlerin iadesi dolayısıyla tören düzenlendi..
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