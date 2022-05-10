Çin, Kuraklık ve Çölleşmeyle Mücadelede Küresel İşbirliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin, Kuraklık ve Çölleşmeyle Mücadelede Küresel İşbirliği Çağrısı Yaptı

10.05.2022 17:47
Çin, Kuraklık ve Çölleşmeyle Mücadelede Küresel İşbirliği Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü, kuraklık ve çölleşmeyle mücadele konusunda daha güçlü uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü, kuraklık ve çölleşmeyle mücadele konusunda daha güçlü uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. Wang bu açıklamayı, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak video bağlantısıyla katıldığı, kuraklık ve sürdürülebilir toprak yönetimi konulu bir liderler toplantısında yaptı. Wang, Kovid-19 salgınının çıkışından bu yana gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde ve insanların geçimlerini sağlamada ciddi güçlüklerle karşılaştıklarına ve kalkınma ve çevre korumanın koordine edilmesi görevinin ağır bir görev olduğuna işaret etti.

Wang, "Yoksulluk ve çölleşme kısır döngüsünü kırmak ve gerçek anlamda insan ile doğanın uyum içinde birlikte var olmasını sağlamak, uluslararası toplumun daha iyi bir çözüm bulma yönünde uyumlu gayretlerini gerektirir" dedi. Wang, Çin tarafının ileri sürdüğü çözüm önerilerini üç başlıkta sıraladı. Bunlardan ilkinin uluslararası işbirliğinin artırılması olduğunu söyleyen Wang, başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin daha şiddetli kuraklık ve çölleşmeyle karşı karşıya olduğunu ve uluslararası toplumun yardım eli uzatması gerektiğini söyledi. Wang ikinci olarak yeşil kalkınmayı söyledi. Gıda güvenliği, iklim yönetimi ve yeşil kalkınma; Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin önerdiği ve kuraklığı azaltmak ve sürdürülebilir toprak yönetimini gerçekleştirmek için çaba harcanması çağrısında bulunan Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin en önemli işbirliği alanlarını oluşturuyor. Wang, Çin'in tüm tarafların bu inisiyatife aktif katılımından memnun olacağını söyledi.

Wang üçüncü husus olarak da uluslararası kuralların etkin bir şekilde iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Wang sözlerine şöyle devam etti: "Afrika devletlerinin endişe duyduğu kuraklık konularına aktif bir şekilde cevap vermeli, kuraklığın kontrolüne ilişkin kuralları sürekli olarak geliştirmeli ve iyileştirmeli, adil ve makul bir çölleşme kontrolü sistemi kurmalıyız." Wang, Çin'in ortaklaşa yeşil bir Kuşak ve Yol inşa edilmesi konusunda kararlı olduğunun ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu ve Çin'in Güney-Güney İşbirliği gibi mekanizmalar aracılığıyla yeşil bir Afrika inşası için Afrika ülkeleriyle birlikte çalışacağının altını çizdi. Kuraklık ve sürdürülebilir toprak yönetimi liderler toplantısı, Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yaptığı, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) 15. Taraflar Konferansı (COP15) kapsamında gerçekleştirilen üst seviye bir toplantı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin, Kuraklık ve Çölleşmeyle Mücadelede Küresel İşbirliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika


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