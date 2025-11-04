Uzayda ilk kez ızgara pişirdiler - Son Dakika
Uzayda ilk kez ızgara pişirdiler

Uzayda ilk kez ızgara pişirdiler
04.11.2025 23:13
Çin'in Tiegong Uzay İstasyonu'nda taykonot ekibi, kurulan fırın sayesinde uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirdi. Bu gelişme, uzayda yiyecek çeşitliliğini artırmanın yanı sıra taykonotların yaşam kalitesini de iyileştirmeyi hedefliyor.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderdiği taykonot ekibi, istasyona kurulan fırın sayesinde uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirdi.

Uzayda ilk kez ızgara pişirdiler

UZAYDA IZGARA YAPTILAR

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Astronot Merkezi, uzaya gönderilen taykonot ekibinin yörüngede yemek yaptığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Şıncou-20 ve Şıncou-21 uzay mekiklerinin taşıdığı taykonotların Tiengong Uzay İstasyonu'na kurulan fırınla yörüngede ilk kez tavuk kanadı ve et pişirdiği anlar yer aldı.

Uzayda ilk kez ızgara pişirdiler

YİYECEK ÇEŞİTLİLİĞİ 190'IN ÜZERİNE ÇIKARILDI

Çin Uzay İstasyonu yetkilileri, fırının taykonotların yörüngedeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirildiğini ve dumansız pişirme özelliği sayesinde uzay istasyonu standartlarına uygun şekilde çalıştığını ifade etti.

Yörüngedeki yiyecek çeşitliliğinin 190'ın üstüne çıkarıldığını belirten yetkililer, artık taze sebze, kek ve et gibi ürünlerin de pişirilebildiğini kaydetti.

Uzayda ilk kez ızgara pişirdiler

Sosyal medyada da yankı uyandıran görüntüleri izleyen kullanıcılar, "uzay yemeklerindeki bu gelişmenin, ülkenin uzay çalışmalarındaki ilerlemesini yansıttığı" yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
