Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Çin'de son 24 saatte ana karada 224, Hong Kong'da 8 bin 798 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 82'si yurt içi kaynaklı 224 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 30'u İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü. Bölgenin merkezi Hohhot'ta 28 ve Baotou şehrinde 2 yerel vaka saptandı.

Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 18, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 8, Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrinde 5, Yünnan eyaletine bağlı Honghı Hani ve Yi Özerk Vilayeti'nde 4, Lincang şehrinde 1, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Fangçınggang şehrinde 4, Şanşi eyaletinin Cincong şehrinde 2 ve Tayyüen şehrinde 1, başkent Pekin, Ciangsu eyaletinin Sucou ve Hubey eyaletinin Vuhan şehirlerinde 2'şer, Tiencin, Heilongciang eyaletinin Cişi ve Şandong eyaletinin Çingdao şehirlerinde 1'er yerel vaka kaydedildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 142 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 108 bin 604 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 254 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Kentte dün günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırarak bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 8 bin 798 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan virüs taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, kamuya ait ve özel test merkezlerinin bildirdiği vakalarla birlikte sayının 17 bin 269'a ulaştığı bildirildi.

Hong Konglu sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları, "doğrulanmış vaka" toplamına dahil etmiyor, "öncül vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Hong Kong'da bugüne dek 84 bin 46 vaka görülürken 425 kişi hayatını kaybetti. Halen 70 bin 389 hastanın tedavisinin sürdüğü kentte hasta yükü giderek artıyor.