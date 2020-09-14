Çınar'da koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında yapılacak yatırım ve çalışmalarla ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.

Çınar ilçesindeki Diyarbakır Hipodromu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, ilçenin sosyo-ekonomik durumundan ulaşım hizmetlerine, alt yapı ve yol çalışmalarından sağlık ve cenaze hizmetlerine, kültürel ve sosyal etkinliklerden park ve peyzaj çalışmalarına, çiftçi destekleme programlarına kadar detaylı bilgilerin yer aldığı sunumlar yapıldı.

Daha sonra Vali Karaloğlu başkanlığında ilçede devam eden çalışmalar ve planlanan projeler ile sorunlar ve çözüm önerilerinin müzakere edildiği genel bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplantının sınırlı bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, salgından sonraki süreçte mahalle muhtarlarının da katılımıyla toplantılar yapılacağını söyledi.

Zerzevan Kalesi'nin önümüzdeki dönemde ilçenin en büyük tanıtım aracı olacağını belirten Karaloğlu, kalenin sadece Çınar değil Diyarbakır'ın ve ülkenin de turizm ekonomisine çok ciddi katkılar sunacağını ifade etti.

Karaloğlu, "Öncelikli olarak karşılama merkezini inşa edeceğiz. Oradaki kazı ve restorasyon çalışmalarına destek verilerek Zerzevan Kalesi'ni daha çok insanın ziyaret etmesini ve bu sayede turizm ekonomisine daha çok katkı sunmasını sağlamaya çalışacağız." dedi.

Diyarbakır'da atın ve atçılığın sevildiğini, Türkiye'deki seyislerin neredeyse yüzde 60'ının Diyarbakırlılardan oluştuğunu dile getiren Karaloğlu, Diyarbakır Hipodromu Çınar'da olmasına rağmen Çınarlıların çok fazla rağbet etmediğini ifade etti.

Karaloğlu, ilerleyen süreçte Dicle Üniversitesi ile yürütülecek çalışmalarla seyis ya da jokey yetiştiriciliğine yönelik Meslek Yüksek Okulu açılabileceğini ve Çınarlı gençlerin de bu sayede atçılığa hem seyislik hem binicilik hem de jokey olarak katılım sağlayabileceğini aktardı.

İlçede 200 kilometrelik köy grup yolunun ihale sürecinin tamamlandığını anlatan Karaloğlu, diğer ilçelerde olduğu gibi Çınar'da da asfaltlama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'dan çıkarken, Şehitlik kavşağı ile TRT kavşağı arasındaki 16,4 kilometrelik kısım yapıldığında hem Diyarbakır'a geliş, hem Diyarbakır'dan çıkış hem de Diyarbakır ile Çınar arasındaki yolun niteliği son derece yüksek hale gelmiş olacak. Nitelikli bir yol olacak. Sıcak asfalt olacak. Kaldırımlarıyla, aydınlatmasıyla, refüj çalışmalarıyla çağdaş bir görünüm alacak."

İlçe merkezinde kanalizasyon inşaatının ve içme suyu inşaatının tamamlandığını ama yeni şebekenin henüz bağlanmadığını belirten Karaloğlu, önümüzdeki aylarda evlere suyun yeni şebeke üzerinden verileceğini bununla arıtma tesisinin yapılmasına yönelik olarak talimatların verildiğini kaydetti.

Çınar'da DSİ tarafından yürütülen ve Kral Kızı Barajında sulama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getiren Karaloğlu, ana kanalın tamamlandığını, ilçe sınırları içerisindeki 15 bin hektarlık alanın ana kanaldan sulanmasının planlandığını bildirdi.

Karaloğlu, şu anda inşaatı devam eden 3 bin 900 hektarlık kısmı ise 2021 yılının mayıs ayında hizmete almayı hedeflediklerini anlatarak, "Geri kalan alanla ilgili de şu anda ihale yapılmış durumda. İnşallah yakın zamanda sözleşme imzalanarak yer tespiti yapılacak. Verimli bir arazimiz var. İnşallah bölge sulandığında çiftçimiz, köylümüz tarımdan daha çok gelir elde etmiş olacak." diye konuştu.

Toplantıya, Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan ile il ve ilçeden kurum müdürleri katıldı.

Vali Karaloğlu, toplantının ardından yetkililerden hipodrom hakkında bilgi aldı, at hastanesi, atla terapi merkezleri ve 456 pansiyon ahırın bulunduğu bölümleri gezdi.

Kaymakamlığa geçerek, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçaçı ile bir süre sohbet eden Karaloğlu'na, Büyüknalçacı tarafından içerisinde 81 ilin toprağının bulunduğu küp hediye edildi.

Kaymakamlık ziyareti sonrasında karşılaştığı çocuklara oyuncak hediye eden Karaloğlu, vatandaşlarla görüştü.