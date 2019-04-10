Son Dakika Haberleri: Çınar" Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

Çınar" Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

1 saat önce

"Çınar" filminin özel gösterimi gerçekleşti Yaşanmış bir hayat hikayesi: "Çınar"İSTANBUL - Mustafa Karadeniz'in yazıp yönettiği, gerçek yaşam hikayesinden esinlenen "Çınar" filminin özel gösterimi geçtiğimiz akşam yapıldı.

"Çınar" filminin özel gösterimi gerçekleşti
Yaşanmış bir hayat hikayesi: "Çınar"

İSTANBUL - Mustafa Karadeniz'in yazıp yönettiği, gerçek yaşam hikayesinden esinlenen "Çınar" filminin özel gösterimi geçtiğimiz akşam yapıldı. Hollywood, Londra, Kiev, Kazakistan, Antalya ve Malatya olmak üzere çok sayıda festivalden ödül alan film, gösterimde izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Yönetmen Mustafa Karadeniz'in kendi hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı Çınar filmi, Sarıkamış'ta çekildi. Asiye Kefeli ortak yapımcılığında ve Bisse ana sponsorluğundaki film, engelli çocuğu olan bir ailenin yaşam mücadelesini anlatıyor. Görüntü yönetmenliğini Olcay Oğuz'un üstlendiği, 12 Nisan'da vizyona girecek olan Çınar, evlerinde dört duvar arasında mahsur kalan engelli gençleri yüreklendirmeyi, onların inandıkları zaman neler başarabileceklerini gözler önüne sermeyi amaçlıyor.
Gösterim gerçekleşmeden önce misafirlerine konuşma yapan Mustafa Karadeniz, "Filmi Kars'ta 45 kişi, -45 derecede ve 45 günde çektik. Bu ekip olmazsa zaten olmazdı. Çekimlerde zorlu anlar yaşadık. Çok meşakkatli olan bu işin üstesinden ekipçe geldik. Ayrıca başından beri desteklerini esirgemeyen Asiye Kefeliye de teşekkürlerimi sunuyorum.Bugünlere gelmemde çok büyük desteği olan manevi abim Bisse Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli'ye de herkesin huzurunda teşekkürler. O olmasaydı buralarda olmam zordu" dedi.
"Amacım engelli ailelerini yüreklendirmek"
Hikayesinin baş kahramanın annesi olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Ben herkesin huzurunda anneme teşekkür ediyorum. İlkokul 5. sınıfa kadar beni okula sırtında taşıdı. O olmasaydı bu hikaye olmazdı. Annemin adı Çınar, filmimizde adını annemden alıyor. Benim bu filmde tek amacım bir tane dahi olsa engelli aileyi yüreklendirebilmek. Bunu başarabilirsem ne mutlu bana" dedi.
Kanyon AVM'de gerçekleştirilen özel gösterime iş ve sanat dünyasından da çok sayıda isim katıldı. Mustafa Karadeniz ve Asiye Kefeliyi bu özel günde yalnız bırakmayan isimler arasında; Demet Sabancı, Süleyman-Nurcan Çetinsaya, Nuri-Tuğba Develi, Nuri-Nesrin Tuna, Ziya-Filiz Yılmaz, Hulusi-Şeyda Toprak, Oğuz- Pınar Erez, Bülent-Gaye Alacalar, Emin-Şehnaz Akbaşoğlu, Orhan Gencebay- Sevim Emre, Oya Anlar, Berat Aşçıoğlu, Özlem Zehebi, Ramazan Baş, Semra Çetinkaya, Coşkun Bayraktar, Yüksel Çengel, Neşe Sert, Ekin Koç, Ece Çeşmioğlu vardı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:53 Kaynak: İHA
Kültür Sanat
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