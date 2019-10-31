Son Dakika Haberleri: Cinayet şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi

Cinayet şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi

7 saat önce

Cinayet şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildiKASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tartıştıkları dernek başkanı ile mahalle muhtarını öldüren cinayet şüphelisi üç şahıs, Kastamonu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cinayet şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tartıştıkları dernek başkanı ile mahalle muhtarını öldüren cinayet şüphelisi üç şahıs, Kastamonu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun iline bakır madeni çeken Hüseyin Erkan ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında tartışma çıktı. İlçeye bağlı Küreçayı köyünde ikamet eden Hüseyin Erkan, evinden pompalı tüfeğini alıp ilçe merkezinde bulunan bir kahvenin önünde oturan Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı.

Yaşanan olayda Dernek Başkanı Hüseyin Çorbacı ve Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı sonrasında emniyet güçleri, Hüseyin E. ile olayla ilgili olduğu düşünülen Halil E. ve Gökhan E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Kastamonu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma devan ederken, cenazeler ise Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cinayet şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi

Kastamonu, Hanönü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP'li Cemal Enginyut'tan Rabia Naz Komisyonu'nda canlandırma önerisi
Lastiklerini kontrol ettiği kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Irak'taki protestolarda acı bilanço: 250 kişi öldü Son dakika: Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 20:42:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]