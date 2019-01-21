Cinayet Şüphelisi 6 Yıl Sonra Yakalandı
26 dakika önce
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde dini nikahla yaşadığı Nazlı Aydın'ı (28) tabancayla öldürmek suçundan 6 yıldır aranan Murat Azak (33) Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar
ilçesinde dini nikahla yaşadığı Nazlı Aydın
'ı (28) tabancayla öldürmek suçundan 6 yıldır aranan Murat Azak (33) Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde yakalandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri 18 Ocak'ta İbrahim Sözen
Caddesi'nde davranışlarından şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Üzerinden çıkan S.Ç. adına düzenlenen kimliğe rağmen tutarsız davranışlar sergileyen şüpheli, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Şüphelinin parmak izi kontrolünde gerçek adının Murat Azak olduğu ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Murat Azak'ın yapılan GBT sorgusunda 2013 yılı Mayıs ayında Diyarbakır
'ın Kayapınar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Nazlı Aydın'ı öldürmek suçundan Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı tespit edildi. Murat Azak hakkında çeşitli mahkemeler tarafından 15 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu ayrıca 22 ay hapis ve 7 bin lira da adli para cezasının bulunduğu da belirlendi. Polis
merkezinde işlemleri tamamlanan Murat Azak, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:46 Kaynak: DHA
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