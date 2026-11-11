Çin'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda - Son Dakika
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Çin'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda

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Çin\'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda
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Çin\'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda
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Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Daya Bay bölgesinde gece saatlerinde kaydedilen görüntüler, ülkede giderek yaygınlaşan canlı yayın sektörünün ilginç bir örneğini ortaya koydu. Kaldırım boyunca sıralanan şeffaf, yağmur geçirmez çadırları kendilerine yayın alanı yapan içerik üreticileri, telefonları ve ışık sistemleriyle gece boyunca takipçilerine ulaşmaya çalışıyor.

Çin'de internet üzerinden canlı yayın yaparak gelir elde etmeye çalışanların kullandığı yöntemler dikkat çekiyor. Guangdong eyaletinin Huizhou kentine bağlı Daya Bay bölgesinde, kaldırımlara kurulan şeffaf çadırlar adeta açık hava stüdyolarına dönüştü. Yan yana sıralanan çadırlarda yayın yapan içerik üreticilerinin görüntüleri, ülkede dijital platformlar üzerinden gelişen yeni çalışma biçimlerini gözler önüne serdi.

HER ÇADIR AYRI BİR CANLI YAYIN STÜDYOSU

Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, kaldırım boyunca dizilen şeffaf çadırların birbirinden bağımsız yayın alanları olarak kullanıldığı görülüyor. Yağmurdan korunmak amacıyla kurulan çadırlar, içerik üreticilerinin açık havada yayın yapmasına olanak sağlıyor.

Geleneksel stüdyoların aksine sokakları tercih eden yayıncılar, kendi ekipmanlarıyla dijital platformlarda izleyici kitlesi oluşturmaya çalışıyor. Gece saatlerinde yan yana çalışan çok sayıda yayıncının oluşturduğu manzara ise bölgeyi açık hava yayın merkezine dönüştürüyor.

ÇİN BASINI DA O SOKAĞI YAZDI

Çin basınında yer alan haberlerde Huizhou'nun Daya Bay bölgesindeki kaldırımların gece saatlerinde yayıncılarla dolduğu anlatıldı. Haberde, içerik üreticilerinin telefonlarını ve aydınlatma ekipmanlarını kurarak yayın hazırlığı yaptığı, bölgenin gece canlı yayınlarıyla tanınmaya başladığı belirtildi. Söz konusu haber, bölgede yayın yapanların oluşturduğu kalabalığa ve açık hava yayıncılığının çalışma koşullarına da dikkat çekti.

CANLI YAYINCILIK YENİ BİR GELİR KAPISINA DÖNÜŞTÜ

Çin'de canlı yayıncılık, ürün tanıtımından eğlence içeriklerine kadar farklı alanlarda gelir elde etmenin yollarından biri haline geldi. Bazı içerik üreticileri yayın sırasında ürün satışı yaparken bazıları da izleyicilerden gelen sanal hediyeler ve desteklerle kazanç sağlamaya çalışıyor.

Daya Bay'deki görüntüler de bu çalışma biçiminin sokaklara nasıl taşındığını ortaya koyuyor. Ancak görüntülerdeki yayıncıların ne kadar kazandığına veya hangi platformlarda yayın yaptığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

AÇIK HAVA YAYINLARI TARTIŞMA KONUSU

Çin'de sokaklarda yapılan canlı yayınlar daha önce de kamuya açık alanların kullanımı nedeniyle tartışmalara yol açtı. Guangzhou'da metro istasyonu çevresinde toplanan yayıncıların çevre sakinlerini rahatsız ettiği yönündeki şikayetler üzerine denetimler artırılmıştı. Shenzhen'deki Dongmen alışveriş caddesinde ise 2024 yılında açık hava yayınları için önceden kayıt uygulamasına geçilmişti.

Daya Bay'deki şeffaf çadırların görüntüsü, canlı yayın sektörünün büyümesinin yanı sıra internet üzerinden gelir elde etmeye çalışanların çalışma koşullarını da yeniden gündeme taşıdı.

Çin Halk CumhuriyetiSosyal MedyaSosyal MedyaGuangdongDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    olaya bakkk habere bakkk... 0 0
  • Kartal Doğan Kartal Doğan:
    Dünyanın çivisi çıktı, kötü olanda çivi kayıp dahada yerine çakılmaz. 0 0
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