Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

22.04.2026 10:24
Çin’de geliştirilen bir yapay zeka sistemi, hayatını kaybeden kişilerin fotoğraf, video ve ses kayıtlarından dijital klonlarını oluşturuyor. Yaklaşık 3 dolara sunulan bu hizmetle kullanıcılar, yakınlarının görünüşünü ve sesini taklit eden sanal versiyonlara ulaşabiliyor. Teknoloji ilgi görürken, etik ve psikolojik etkileri de tartışma yaratıyor.

Çin’de bir girişimci, hayatını kaybeden kişilerin yapay zeka destekli dijital kopyalarını oluşturarak dikkat çeken bir teknolojiye imza attı. Yaklaşık 3 dolar gibi düşük bir ücretle sunulan hizmet, kısa sürede büyük ilgi gördü.

FOTOĞRAF VE SES KAYITLARIYLA GERÇEĞİNE YAKIN KOPYA

Sistem, kullanıcıların yüklediği fotoğraf, video ve ses kayıtlarını analiz ederek kişinin yüzünü, mimiklerini ve ses tonunu taklit eden bir dijital karakter oluşturuyor. Ortaya çıkan yapay zeka klonu, gerçek kişiye oldukça yakın bir görünüm ve konuşma tarzı sunuyor.

VİDEOLARDA “YENİDEN HAYAT BULUYORLAR”

Görüntülerde, hayatını kaybeden kişilerin dijital versiyonlarının konuştuğu ve hareket ettiği anlar dikkat çekiyor. Kullanıcılar bu teknoloji sayesinde kaybettikleri yakınlarıyla sanal ortamda yeniden “iletişim kurabildiklerini” ifade ediyor.

ETİK TARTIŞMALAR GÜNDEMDE

Dış basında yer alan haberlere göre, bu teknoloji bir yandan yas sürecine destek olabileceği düşüncesiyle olumlu karşılanırken, diğer yandan etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, ölen kişilerin dijital olarak yeniden canlandırılmasının psikolojik ve hukuki boyutlarına dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKA İLE YENİ BİR SEKTÖR DOĞUYOR

Uzmanlara göre bu tür uygulamalar, “dijital miras” ve “yapay zeka avatarları” alanında yeni bir sektörün kapısını aralıyor. Özellikle Çin’de hızla yayılan bu teknoloji, gelecekte farklı ülkelerde de yaygınlaşabilir.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “PTT’ye siber saldırı“ iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "PTT’ye siber saldırı" iddialarına yalanlama
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’dan Bankasürans Zirvesi’nde önemli mesaj Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan Bankasürans Zirvesi'nde önemli mesaj
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Zincir markette satılan muzların görüntüsü müşterileri hayrete düşürdü Zincir markette satılan muzların görüntüsü müşterileri hayrete düşürdü
Çocuk parkında akılalmaz görüntü: Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı Çocuk parkında akılalmaz görüntü: Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!
TSB Başkanı Ahmet Yaşar: Toplumun her kesimine ulaşmak için çalışıyoruz TSB Başkanı Ahmet Yaşar: Toplumun her kesimine ulaşmak için çalışıyoruz
Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
El Salvador’da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı

10:03
Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye muhalefetten destek yok
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok
09:20
Eski vali Tuncay Sonel’e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
Eski vali Tuncay Sonel'e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
09:06
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
08:04
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
07:45
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
06:48
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
06:20
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti
Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
