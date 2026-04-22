Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Çin’de bir girişimci, hayatını kaybeden kişilerin yapay zeka destekli dijital kopyalarını oluşturarak dikkat çeken bir teknolojiye imza attı. Yaklaşık 3 dolar gibi düşük bir ücretle sunulan hizmet, kısa sürede büyük ilgi gördü.

FOTOĞRAF VE SES KAYITLARIYLA GERÇEĞİNE YAKIN KOPYA

Sistem, kullanıcıların yüklediği fotoğraf, video ve ses kayıtlarını analiz ederek kişinin yüzünü, mimiklerini ve ses tonunu taklit eden bir dijital karakter oluşturuyor. Ortaya çıkan yapay zeka klonu, gerçek kişiye oldukça yakın bir görünüm ve konuşma tarzı sunuyor.

VİDEOLARDA “YENİDEN HAYAT BULUYORLAR”

Görüntülerde, hayatını kaybeden kişilerin dijital versiyonlarının konuştuğu ve hareket ettiği anlar dikkat çekiyor. Kullanıcılar bu teknoloji sayesinde kaybettikleri yakınlarıyla sanal ortamda yeniden “iletişim kurabildiklerini” ifade ediyor.

ETİK TARTIŞMALAR GÜNDEMDE

Dış basında yer alan haberlere göre, bu teknoloji bir yandan yas sürecine destek olabileceği düşüncesiyle olumlu karşılanırken, diğer yandan etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, ölen kişilerin dijital olarak yeniden canlandırılmasının psikolojik ve hukuki boyutlarına dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKA İLE YENİ BİR SEKTÖR DOĞUYOR

Uzmanlara göre bu tür uygulamalar, “dijital miras” ve “yapay zeka avatarları” alanında yeni bir sektörün kapısını aralıyor. Özellikle Çin’de hızla yayılan bu teknoloji, gelecekte farklı ülkelerde de yaygınlaşabilir.