Çin'i sel vurdu! Evin düşme anı kamerada

Çin’in Fujian eyaletine bağlı Putian kentinde şiddetli sel meydana geldi. Bölgede geniş çaplı hasar yaşanırken, bir evin sel sularına dayanamayarak çöktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞEHRİ SEL SULARI BASTI

Çin’in Fujian eyaletine bağlı Putian kentinde, Saudel Tayfunu’nun ardından etkili olan şiddetli yağışlar büyük sel felaketine yol açtı. Yağışların etkisiyle taşan nehirler kent genelinde su baskınlarına neden olurken, sel suları yerleşim yerlerinde hayatı durma noktasına getirdi.

EV SEL SULARINA DAYANAMAYIP ÇÖKTÜ

Sel sularının en fazla zarar verdiği noktalardan birinde, üç katlı bir ev suların şiddetine dayanamayarak saniyeler içinde çöktü. Binanın çökme anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay öncesinde yetkililerin yaptığı uyarılar sayesinde evin boşaltıldığı ve içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Evin çökmesi sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede selin yarattığı hasarı tespit etme ve temizleme çalışmaları devam ediyor.