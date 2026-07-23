Çin'in gizemli savaş uçağı yeniden ortaya çıktı! Geri sayım başladı

Çin'in yeni nesil savaş uçağı J-36'nın beşinci prototipi, uçuş testleri sırasında görüntülendi. Açık kaynaklı savunma analistleri tarafından paylaşılan görüntüler, J-36 programının geliştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçildiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Aynı zamanda altıncı prototipin de üretim hattında olduğu ve testlere hazırlanıyor olabileceği öne sürüldü.

ALTINCI NESİL SAVAŞ UÇAĞI YARIŞINDA KRİTİK ADIM

Resmi adı Çin tarafından doğrulanmasa da askeri çevrelerde "J-36" olarak anılan uçak, Chengdu Aircraft Corporation tarafından geliştiriliyor. İlk kez Aralık 2024'te kamuoyunun karşısına çıkan uçak, o tarihten bu yana düzenli uçuş testleriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, programın ABD'nin NGAD (Yeni Nesil Hava Hakimiyeti) projesiyle rekabet eden en önemli girişimlerden biri olduğunu belirtiyor.

DİKKAT ÇEKEN TASARIMIYLA ÖNE ÇIKIYOR

J-36; kuyruksuz gövde yapısı, üç motorlu tasarımı ve geniş elmas biçimli kanat yapısıyla mevcut beşinci nesil savaş uçaklarından ayrılıyor. Uçağın düşük radar görünürlüğü, uzun menzilli görev kabiliyeti ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi hedefleniyor. Analistler, tasarımın hava üstünlüğü, derin taarruz ve insansız hava araçlarını yönetebilecek komuta-kontrol görevleri için geliştirildiğini değerlendiriyor.

PROTOTİPLERDE SÜREKLİ DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR

Uçuş testleri sırasında elde edilen görüntüler, prototipler arasında egzoz sistemi, hava girişleri ve gövde detaylarında çeşitli revizyonlar yapıldığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu değişiklikler, Çin'in seri üretim öncesinde performans ve görünmezlik özelliklerini optimize etmeye çalıştığını gösteriyor.

2029'DAN ÖNCE HİZMETE GİRMESİ BEKLENİYOR

Savunma çevreleri, programın mevcut hızını koruması halinde J-36'nın 2029'dan önce Çin Hava Kuvvetleri envanterine katılabileceğini değerlendiriyor. Ancak Pekin yönetimi, uçağın teknik özellikleri veya hizmete giriş takvimine ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil