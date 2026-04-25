Çin'in rekor ithalatı gümüşte fiyat beklentisini yükseltti
Çin'in rekor ithalatı gümüşte fiyat beklentisini yükseltti

25.04.2026 19:41
Çin’in mart ayında gerçekleştirdiği rekor seviyedeki gümüş ithalatı, piyasadaki dengeleri değiştirdi. Artan talep ve arz endişeleri fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, analistler yıl içerisinde ons gümüş fiyatının 84 dolar seviyesini test edebileceği ihtimaline dikkat çekiyor.

REKOR İTHALAT DİKKAT ÇEKTİ

Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Çin, mart ayında gerçekleştirdiği yaklaşık 836 tonluk ithalatla son yılların en dikkat çekici hamlelerinden birine imza attı.

Bu miktar, son 10 yılın mart ayı ortalaması olan 306 tonun yaklaşık üç katına ulaşarak küresel arz-talep dengesini yeniden şekillendirdi.

TALEBİ ARTIRAN İKİ ANA FAKTÖR

Rekor seviyedeki ithalatın arkasında iki temel unsur öne çıktı.

İlk olarak, yüksek seyreden altın fiyatları nedeniyle bireysel yatırımcıların daha erişilebilir bir alternatif olan gümüşe yönelmesi talebi artırdı.

İkinci olarak ise güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin, olası vergi düzenlemeleri öncesinde üretimi hızlandırması sanayi kaynaklı talebi yukarı çekti.

FİZİKİ ARZ ENDİŞESİ GÜÇLENİYOR

İthalattaki sert artış, piyasada fiziki arzın daraldığına yönelik algıyı güçlendirdi. Bu durum kısa vadede fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, yatırımcı ilgisinin de artmasına neden oldu.

FİYAT BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Analistler, gümüşün hem yatırım aracı hem de sanayi girdisi olması nedeniyle farklı fiyat senaryoları ortaya koyuyor.

JPMorgan Chase ve London Bullion Market Association verilerine göre, yıl genelinde ons fiyatının 79-81 dolar bandında seyretmesi beklenirken, 84 dolar seviyesinin test edilmesi de olası görülüyor.

ENERJİ SEKTÖRÜ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Küresel gümüş arzının yaklaşık yüzde 20’si güneş enerjisi üretiminde kullanılıyor. Ancak Çin’in kapasite fazlasını azaltmaya yönelik politikaları, ilerleyen dönemde bu alandaki talebin sınırlanabileceğine işaret ediyor.

Çin iç piyasasında fiyatların küresel seviyelerin üzerine çıkması, yatırımcıları arbitraj fırsatlarına yönlendirdi. Özellikle Hong Kong üzerinden artan fiziki gümüş akışı, piyasalardaki hareketliliği hızlandırdı.

RİSKLER GÜNDEMDE

Öte yandan, İran kaynaklı enerji gerilimi ve küresel enflasyon endişeleri, altın ve gümüş gibi faizsiz yatırım araçlarında dalgalanmalara yol açtı.

Artan fiyatların ardından perakende talepte de sınırlı bir zayıflama gözlemlendi.

