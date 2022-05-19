Çinli Sözcü: Abd, Şirketlerinin Makul ve Pragmatik Sesine Kulak Vermeli - Son Dakika
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Çinli Sözcü: Abd, Şirketlerinin Makul ve Pragmatik Sesine Kulak Vermeli

19.05.2022 18:42
Çinli Sözcü: Abd, Şirketlerinin Makul ve Pragmatik Sesine Kulak Vermeli

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Çarşamba günü, Çin tarafının, Amerika Birleşik Devletleri'nin ABD'li şirketlerin makul ve pragmatik sesini dikkatle dinleyerek Çin-ABD ilişkilerini sağlam ve istikrarlı gelişmenin doğru yoluna yeniden sokacağını...

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Çarşamba günü, Çin tarafının, Amerika Birleşik Devletleri'nin ABD'li şirketlerin makul ve pragmatik sesini dikkatle dinleyerek Çin-ABD ilişkilerini sağlam ve istikrarlı gelişmenin doğru yoluna yeniden sokacağını umduğunu söyledi. Sözcü Wang bu sözleri günlük basın toplantısında, Çin'deki Amerikan Ticaret Odası'nın (AmCham China) yayınladığı, Çin'de Amerikan İş Dünyası 2022 Beyaz Bülteni'ni değerlendirmesi istendiğinde söyledi. Bültende, "ABD-Çin ilişkisinin kesin bir şekilde ayrışmasına karşıyız" denildi. Bülten ayrıca, ABD'nin Çin'e tanıdığı gümrük vergisi istisnası programının uzatılması ve Kovid-19 pandemisinin ve pandemiyle mücadelenin siyasallaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Bülten'de AmCham China yönetimi, "Çin'i üye şirketlerimiz için cazip kılan şey, ülkenin sahip olduğu açık ve uzun vadeli stratejik kalkınma hedefleri, önemli pazar fırsatları ve büyük ölçüde destekleyici ve tahmin edilebilir iş ortamıydı" denildi. Çin ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı fayda sağladığının ve doğası gereği kazan-kazan ilkesine dayandığının altını çizen Wang, ekonomik açıdan küreselleşen bir dünyada, dışa açılma ve entegrasyonun karşı konulamaz bir tarihi trendi temsil ettiğini söyledi. Wang'a göre, duvar inşa etme ve ayrışma girişimleri ekonomik yasalara ve pazar kurallarına ters gitmek anlamına geliyor ve bu tür davranışlar, diğerlerine zarar verirken yapanın kendisine de fayda sağlamayacak.

Wang, bültenden, ABD'li şirketlerin ABD-Çin ilişkisinin kesin bir şekilde ayrışmasına yönelik her türlü girişime karşı olduğunu anladığını çünkü böyle bir ayrışmanın neden olacağı ticaret ve dış yatırım faydalarının kaybından kaynaklanacak maliyetlerin çok önemli olduğunu ve bu durumun açık bir kazanan yaratmasının olası olmadığını söyledi. Wang, "Amerika Birleşik Devletleri'nin ABD şirketlerinin makul ve pragmatik sesini dikkatle dinleyeceğini ve karşılıklı saygı ve barış içinde birlikte var olma ve kazan-kazan işbirliği ruhunda Çin ile orta yolda buluşacağını ve ikili ilişkileri sağlam ve istikrarlı gelişme doğru yoluna yeniden sokacağını umuyoruz" dedi. Beyaz bültende, Çin'in dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarları arasında olduğunun ve ABD ürün ve hizmetleri için önemli bir pazar oluşturduğunun altı çizildi. Wang, Çin pazarının güçlü bir araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemine de sahip olduğunu ve önde gelen birçok Amerikan şirketinin, gelirlerinin önemli bir kısmını Çin pazarından elde ettiğini söyledi.

Bülten, Çin'in çok fazla sayıda ürün ve parça için genelde diğer yerlere kıyasla daha düşük maliyetli ve daha büyük ölçekli önemli bir kaynak ve tedarikçi olduğunu ve bunun da ABD'li tüketicilere fayda sunduğunu kaydetti. Wang, yapılan bir ankete katılan şirketlerin üçte ikisinden fazlasının Çin'i, şirketleri için en önde gelen üç yatırım önceliği arasında gösterdiğinin altını çizdi. Sözcü Wang, beyaz bültenin bazı önerilerde bulunduğuna da işaret ederek Çin tarafının bu önerileri yakından inceleyeceğini belirtti. Wang şöyle devam etti: "Önümüze bakacak olursak; Çin ekonomisi güçlü bir dirence ve engin bir potansiyele sahip olup uzun vadede güçlü büyümesini sağlayan ekonomik temellerde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Çin, reformları derinleştirmeye ve dışa açılmayı genişletmeye, pazar-odaklı, hukuka dayalı ve uluslararasılaşmış iş ortamı yaratmaya ve ABD şirketleri de dahil olmak üzere uluslararası şirketlerin Çin'de faaliyet göstermeleri ve yatırım yapmaları için daha büyük fırsatlar sunmaya devam edecek."

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çinli Sözcü: Abd, Şirketlerinin Makul ve Pragmatik Sesine Kulak Vermeli - Son Dakika


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