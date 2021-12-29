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Çırak olarak başladığı iş hayatında hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu - Son Dakika

Çırak olarak başladığı iş hayatında hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu

29.12.2021 11:03
Çırak olarak başladığı iş hayatında hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu

İş hayatına İstanbul'da bir tekstil atölyesinde çırak olarak adım atan 50 yaşındaki Remzi Bayram, Amasya'da ihracat da yapan fabrikanın sahibi oldu.

İş hayatına İstanbul'da bir tekstil atölyesinde çırak olarak adım atan 50 yaşındaki Remzi Bayram, Amasya'da ihracat da yapan fabrikanın sahibi oldu.

Gümüşhane'de doğan ve küçük yaşlarda ailesiyle İstanbul'a taşınan Bayram, iş hayatına 12 yaşında bir tekstil atölyesinde çırak olarak atıldı.

Uzun yıllar farklı fabrikalarda ustalık ve makine operatörlüğü yapan Bayram, hayalini kurduğu tekstil fabrikasını 2020 yılı mart ayında Amasya'nın Suluova ilçesindeki organize sanayi bölgesinde 2 bini kapalı olmak üzere 6 bin metrekarelik alanda açtı.

Kovid-19 döneminde bazı sıkıntılar yaşasa da pes etmeyen Bayram, zamanla işini geliştirdi. Bugün fabrikasında yaklaşık 270 kişiye istihdam sağlayan Bayram, fason olarak ürettiği elbiseleri Avrupa ülkelerine göndererek ülke ekonomisine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Remzi Bayram, AA muhabirine, çocukluğundan beri en büyük hayalinin bir tekstil fabrikası açıp, olabildiğince çok kişiye istihdam sağlamak olduğunu söyledi.

Kendine koyduğu hedefler doğrultusunda sürekli ilerlediğini belirten Bayram, çıraklık yaptığı günlerin heyecanını hala hissettiğini, sıkıntı çekse de çalışmaktan hiç bıkmadığını vurguladı.

"Mesleğimizi severek yaptık ve bu başarıyı elde ettik"

Bayram, hayal ettiği fabrikayı kurmanın gururunu yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Anadolu'ya açıldıktan sonra kendi çabalarımızla işletmemizi bu hale getirdik. Tabii ki birçok zorluklardan geçtik ama şu anda güzel bir istihdam sağladığımızı düşünüyorum. Mesleğimizi severek yaptık ve bu başarıyı elde ettik. 2020 Mart ayında şalter açtık. O dönemde maalesef ülkemizde koronavirüs pandemisi belirtilerini göstermeye başladı ve süreç bizim için çok zor oldu. O süreçte bile istihdama devam ederek süreci çok iyi atlattık. Pandemi sürecinde çeşitli sağlık ürünleri dikerek hizmet vermeye çalıştık. Şu anda İspanya, Almanya, İngiltere ve Polonya'nın ünlü markalarının mağazalarında yüksek satış yapan ürünlerinin üretimini yapıyoruz."

Yatırım ve teşvik konularında devletin özellikle Anadolu'da çok büyük destekleri bulunduğuna işaret eden Bayram, bunlardan faydalanıp üretimini daha yükseklere taşımayı ve daha fazla istihdam sağlamayı amaçladığını anlattı.

Devletin, istihdam sağlayan firmalara yüksek destek verdiğine dikkati çeken Bayram, "Kısa çalışma ödenekleri, SGK indirimleri gibi devletimizin sağladığı birçok destek bulunmakta. Çıraklık, İŞKUR ve teşviklerle devletimizin imkanlarından faydalanıyoruz. Devletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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İstanbul, İstihdam, Bayram, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çırak olarak başladığı iş hayatında hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu - Son Dakika


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