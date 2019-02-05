Cizre'de Fidan Dikimi
2 saat önce
Cizre Kızılay Şubesi ile Hamilik Okulu Vakfı işbirliğince yürütülen "Şenlendirme Projeleri" kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Cizre Kızılay
Şubesi ile Hamilik Okulu Vakfı işbirliğince yürütülen "Şenlendirme Projeleri" kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Cizre Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayırinal, Cizre Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi
bahçesine yapılan fidan dikiminde yaptığı konuşmada, gençlerde doğa sevgisini artırma yönelik faaliyetlerine önemine vurgu yaptı.
Hamilik Okulu Vakfı yöneticisi Turgay Çavaş ise İstanbul
'dan geldiklerini belirterek, "Batıdaki bir şehir ne kadar önemli ise Cizre'nin de en az o kadar önemlidir. Kızılay Derneği ve Hamilik Okulu Vakfı olarak Cizre'nin kalkınması ve gelişmesi için çaba göstereceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:20 Kaynak: AA
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