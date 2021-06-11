Üye Girişi
"Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

"Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi

11.06.2021 14:31

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ödül törenine, AK Parti Milletvekilleri İffet Polat, Ahmet Hamdi Çamlı, Mustafa Ataş, Vedat Demiröz, Şirin Ünal, Canan Kalsın ve Tülay Kaynarca'nın yanı sıra dereceye giren çocuklar ve aileleri katıldı.

Törende konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, "Çocuk Gözünden Ramazan" yarışmasının ikincisini gerçekleştirmek duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hocalarımızın da ifadesiyle her çocuk ressam olarak doğar. Önemli olan bunu ileriye kadar devam ettirebilmek. Bizler günlük yaşantının içerisinde hayatımızda belki birçok şeyi es geçerken bugün minik ellerin yüce gönülleriyle kendi hislerinin ve duygularının tercümanı olduk. Bu anlamda ödül almaya hak kazanan kıymetli yavrularımızı sizlerin huzurunda tebrik ediyorum." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu belirterek, şunları söyedi:

"Hem bir sanat etkinliğinin sona erdiği, onun sergilendiği bir günün içerisindeyiz hem de bu resimlerimizi, sanat eserlerimizi çocuklarımızın yapmış olmasının çok daha ayrı bir anlamı var. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki çocuklarımızın gelişiminde ülkeleri, aileleri, milletimiz için kendi kimliklerini ve kişiliklerini geliştirirken kültür ve sanatla, sporla olan ilgileri çok önemli. Bu farkındalığı oluşturacak çalışmayı yaptıkları için de AK Parti İl Kadın Kolları'na teşekkür ediyorum."

AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz de "Bugün bize çocukluğumuzu hatırlattığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çocuk Gözünden Ramazan çok güzel bir isim ve çok güzel bir etkinlik. Dereceye giren 50 çocuğumuzun bana göre hepsi birinci. Bu yolda devam edelim. 'Çocuklarımız geleceğimizdir.' diyen bizler inşallah çocuklarımızla geleceğimizi şekillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya 3 ayrı kategoride 4-13 yaş arası çocuklar katıldı. Her bir kategoride yarışmanın birincisi tam altın, ikincisi bisiklet, üçüncüsü scooter almaya hak kazandı. Ayrıca ilk 50'ye giren çocuklara mansiyon ödülü olarak "Şövale ve başlangıç boya seti" hediye edildi.

Dereceye giren resimler sergilendi

İstanbul'un dört bir yanından toplam 1093 başvuru yapılan yarışmanın kazananları ise şöyle:

Anaokulu kategorisinde; Elif Su Bakır birinci, Ela Buğlem Sarıyıldız ikinci, Erva Gül Naçar ise üçüncü oldu.

İlkokul kategorisinde; Cemre Çabik birincilik, Güneş Akkan ikincilik, Zeynep Sude Yücel de üçüncülük ödülünü aldı.

Ortaokul kategorisinde ise; Sevilay Aydın birinciliğe, Tuana Torgut ikinciliğe, Tuğba Madenci üçüncülüğe layık görüldü.

Dereceye giren resimlerin sergilendiği törende ayrıca jüri üyeleri ressam Cemal Toy, öğretim üyesi Betül Bilgin, küratör Mehmet Lütfi Şen, ressam İsmail Acar, ressam Özge Günaydın, görsel sanatlar öğretmeni Nebahat Karyağdı ve minyatür sanatçısı Leyla Kara'ya plaket takdimi yapıldı.

Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması nın ödül töreni gerçekleştirildi
Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması nın ödül töreni gerçekleştirildi
Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması nın ödül töreni gerçekleştirildi
Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması nın ödül töreni gerçekleştirildi
Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması nın ödül töreni gerçekleştirildi

Vedat Demiröz, İstanbul, AK Parti, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı 14:52 Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı 14:47 Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar 14:42 Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor 14:36 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Kaza yapıp polisin 'dur' ihtarına uymadı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı 14:24 Kaza yapıp polisin 'dur' ihtarına uymadı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı 14:15 Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı
Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti 13:37 Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 13:25 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
14:59 Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü
14:52 Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş
14:47 Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı
14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu
14:42 Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar
14:35 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor
14:23 Kaza yapıp polisin 'dur' ihtarına uymadı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı
14:20 Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı
14:19 Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu
14:05 Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hareket! Resmi hesap Hakan Çalhanoğlu'nu paylaştı
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü         
15:00
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu         
14:44
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı         
14:24
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?         
13:38
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum         
13:23
Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti         
12:11
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 15:09:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement