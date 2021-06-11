"Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ödül törenine, AK Parti Milletvekilleri İffet Polat, Ahmet Hamdi Çamlı, Mustafa Ataş, Vedat Demiröz, Şirin Ünal, Canan Kalsın ve Tülay Kaynarca'nın yanı sıra dereceye giren çocuklar ve aileleri katıldı.

Törende konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, "Çocuk Gözünden Ramazan" yarışmasının ikincisini gerçekleştirmek duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hocalarımızın da ifadesiyle her çocuk ressam olarak doğar. Önemli olan bunu ileriye kadar devam ettirebilmek. Bizler günlük yaşantının içerisinde hayatımızda belki birçok şeyi es geçerken bugün minik ellerin yüce gönülleriyle kendi hislerinin ve duygularının tercümanı olduk. Bu anlamda ödül almaya hak kazanan kıymetli yavrularımızı sizlerin huzurunda tebrik ediyorum." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu belirterek, şunları söyedi:

"Hem bir sanat etkinliğinin sona erdiği, onun sergilendiği bir günün içerisindeyiz hem de bu resimlerimizi, sanat eserlerimizi çocuklarımızın yapmış olmasının çok daha ayrı bir anlamı var. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki çocuklarımızın gelişiminde ülkeleri, aileleri, milletimiz için kendi kimliklerini ve kişiliklerini geliştirirken kültür ve sanatla, sporla olan ilgileri çok önemli. Bu farkındalığı oluşturacak çalışmayı yaptıkları için de AK Parti İl Kadın Kolları'na teşekkür ediyorum."

AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz de "Bugün bize çocukluğumuzu hatırlattığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çocuk Gözünden Ramazan çok güzel bir isim ve çok güzel bir etkinlik. Dereceye giren 50 çocuğumuzun bana göre hepsi birinci. Bu yolda devam edelim. 'Çocuklarımız geleceğimizdir.' diyen bizler inşallah çocuklarımızla geleceğimizi şekillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya 3 ayrı kategoride 4-13 yaş arası çocuklar katıldı. Her bir kategoride yarışmanın birincisi tam altın, ikincisi bisiklet, üçüncüsü scooter almaya hak kazandı. Ayrıca ilk 50'ye giren çocuklara mansiyon ödülü olarak "Şövale ve başlangıç boya seti" hediye edildi.

Dereceye giren resimler sergilendi

İstanbul'un dört bir yanından toplam 1093 başvuru yapılan yarışmanın kazananları ise şöyle:

Anaokulu kategorisinde; Elif Su Bakır birinci, Ela Buğlem Sarıyıldız ikinci, Erva Gül Naçar ise üçüncü oldu.

İlkokul kategorisinde; Cemre Çabik birincilik, Güneş Akkan ikincilik, Zeynep Sude Yücel de üçüncülük ödülünü aldı.

Ortaokul kategorisinde ise; Sevilay Aydın birinciliğe, Tuana Torgut ikinciliğe, Tuğba Madenci üçüncülüğe layık görüldü.

Dereceye giren resimlerin sergilendiği törende ayrıca jüri üyeleri ressam Cemal Toy, öğretim üyesi Betül Bilgin, küratör Mehmet Lütfi Şen, ressam İsmail Acar, ressam Özge Günaydın, görsel sanatlar öğretmeni Nebahat Karyağdı ve minyatür sanatçısı Leyla Kara'ya plaket takdimi yapıldı.