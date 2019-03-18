Son Dakika Haberleri: Çocuk Parkında Baldızını Öldürüp, İntihar Etti

Çocuk Parkında Baldızını Öldürüp, İntihar Etti

36 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde Mehmet Güneş (40), baldızı Fatma Yıldız'ı (37) tabanca ile vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Çocuk Parkında Baldızını Öldürüp, İntihar Etti, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde  Mehmet Güneş (40), baldızı Fatma Yıldız'ı (37) tabanca ile vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi Özdar Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Yıldız çocuk parkında otururken, bu sırada yanına gelen eniştesi Mehmet Güneş geldi. Güneş, tabancasını çıkarıp Yıldız'a peş peşe ateşledi. Yıldız, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, bu kez Mehmet Güneş, tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Silah sesleri üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güneş ve Yıldız, gelen ambulansla  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan enişte ve baldızı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. 

Yıldız ve Güneş'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:54 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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