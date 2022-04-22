Çocuklar TUSAŞ'ta uçma heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Çocuklar TUSAŞ'ta uçma heyecanı yaşadı

22.04.2022 19:33
Çocuklar TUSAŞ'ta uçma heyecanı yaşadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayiini (TUSAŞ) ziyaret eden çocuklar, hava araçlarının üretildiği tesisleri gezip ilk kez helikopterle uçtu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayiini (TUSAŞ) ziyaret eden çocuklar, hava araçlarının üretildiği tesisleri gezip ilk kez helikopterle uçtu.

Bağcılar Belediyesi tarafından belirlenen 23 öğrenci, Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'le birlikte Ankara'ya geldi. Çocukların TUSAŞ gezisine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil eşlik etti. Demir ve Kotil çocuklarla sohbet edip, sorularını yanıtladı daha sonra onlarla birlikte helikoptere binip Ankara turu attı.

İsmail Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuklar heyecanına ortak olduklarını söyledi. "Bugünün çocukları, yarının büyükleri." diyen Demir, bugünün çocuklarının şanslı olduğunu ifade etti. Demir, "Uçak mühendisliği öğrencisi olarak ikinci, üçüncü sınıftan sonra uçak görebilmiştik. Çocuklar bu yaşta bu fırsatları elde ediyor. Ufukları açılsın, hangi meslekleri seçecekleri kendilerine bağlı ama teknoloji nedir, ülkemizde neler yapılıyor, bunlara dokunmak, görmek çok önemli. İletişim çağında birçok şeye online erişebiliyorlar ama bilfiil görmek farklı." diye konuştu.

TUSAŞ ve diğer savunma sanayisi şirketlerinin kapılarının öğrencilere açık olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Dokunmak, görmek, ideallerinin ona göre şekillendirmek ve geleceğe hazırlanmak önemli. Türkiye'nin çok daha güzel yerlerde olacağını, bu çocuklarımızın omuzlarında çok daha güzel yerlere yükseleceğini bekliyoruz, umuyoruz, dua ediyoruz, onlara güveniyoruz. Allah'ın izni ile geleceğimiz bu çocuklarımız sayesinde çok parlak."

Savunma sanayisinin teknolojinin itici gücü olduğuna işaret eden Demir, heves oluşturmaya, insan kaynağını bu yaşlardan yetiştirmeye başlamaya azimli olduklarını söyledi. Demir, bu çabaları farklı seviyelerde sürdürdüklerini belirterek "İş yapma, başarma heyecanını bütün gençliğimize, ülkemize yaymayı arzuluyoruz. Potansiyel enerjiyi kinetiğe çeviriyoruz. Oradan inşallah çok güzel sonuçlar alacağız." dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de ev sahipliği için Demir ve Kotil'e teşekkür etti. Öncelikle çocukların ve gençlerin Belediye Başkanı olmak istediğini dile getiren Özdemir, etkinliğe çocuklarla katılmaktan, onlarla uçmaktan çok keyif aldığını söyledi.

Hedefi Mars'a gitmek

Etkinliğe katılan ikinci sınıf öğrencisi Eymen Efe, helikoptere binmenin güzel olduğunu ve tekrar uçmak istediğini dile getirdi. 7 yaşındaki Eymen, büyüdüğünde Hava Kuvvetlerinde subay olmak istediğini belirtti.

Dördüncü sınıf öğrencisi Eylül Aydın da ilk kez uçtuğunu ve uçmanın çok güzel olduğunu ifade ederek "İlk başta düşüyor gibi oldu, sonra bir şey olmadı. Tekrar uçmak isterim. İlerde öğretmen olmak istiyorum." dedi.

Birinci sınıf öğrencisi Sümeyra ise "Helikopter çok güzeldi. Yukarda çok güzel şeyler gördüm. Korkmadım. Büyüdüğümde Mars'a gitmek istiyorum." diye konuştu.

Çocuklar TUSAŞ'ta uçma heyecanı yaşadı
Çocuklar TUSAŞ'ta uçma heyecanı yaşadı
Çocuklar TUSAŞ'ta uçma heyecanı yaşadı
Çocuklar TUSAŞ'ta uçma heyecanı yaşadı
Çocuklar TUSAŞ'ta uçma heyecanı yaşadı

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuklar TUSAŞ'ta uçma heyecanı yaşadı - Son Dakika


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