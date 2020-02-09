Çocukların kartopu eğlencesine polisler de katıldı - Son Dakika
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Çocukların kartopu eğlencesine polisler de katıldı

6 saat önce

İçleri ısıtan görüntüler Arnavutköy'den..Haber Taylan ERGÜN İSTANBUL,(DHA)İstanbul'a beklenen kar yağdı.

İçleri ısıtan görüntüler Arnavutköy'den..

Haber Taylan ERGÜN İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'a beklenen kar yağdı. Az da olsa yağan kar, çocuklar için kısa süreli bir eğlenceye dönüştü. Çocukların kartopu eğlencesine devriyedeki polisler de ortak olunca ortaya içleri ısıtan görüntüler çıktı.

Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler Arnavutköy Boğazköy'de yaşandı. Kar yağışını fırsat bilen çocukları kartopu oynarken gören polisler, araçlarını durdurarak çocuklarla kartopu oynadı. Çocukların oyununa ortak olan polisler daha sonra ekip otosuna binerek görevlerine devam ettiler. Ortaya ise bu içleri ısıtan görüntüler çıktı.

Çocukların kartopu eğlencesine polisler de katıldı

Arnavutköy, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:35 Kaynak: DHA
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