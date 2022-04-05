ÇOCUKLUĞUNDA HAYRAN KALDIĞI SANATI YAŞATIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

ÇOCUKLUĞUNDA HAYRAN KALDIĞI SANATI YAŞATIYOR

05.04.2022 10:30

MERSİN'de kukla oynatıcısı Tevfik Dinç, yaklaşık 500 yıllık Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz geleneğini devam ettiriyor.

MERSİN'de kukla oynatıcısı Tevfik Dinç, yaklaşık 500 yıllık Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz geleneğini devam ettiriyor.

Kukla oynatıcısı Tevfik Dinç, çocukluğunda hayranlıkla izlediği Hacivat ve Karagöz sanatını, gençlik yıllarında uğraştığı tiyatro çalışmalarının ardından yapma kararı aldı. Perdenin arkasına geçerek kuklalara hayat veren Dinç, kurduğu atölyesinde deriyi işleyerek orta oyunu figürlerini de üretmeye başladı.

Amacının Hacivat ve Karagöz geleneğini devam ettirmek olduğunu dile getiren Dinç, 'Karagöz, Türk tiyatrosunun yapı taşlarından biridir. Geleneksel temaşa sanatımızdır. Çocukluk yaşlarımda pek çok çocuk gibi Karagöz'ü çok sevdim. Babamın görev yaptığı Aydın'ın Karasu ilçesinde Hasan amcanın Ramazan ayında bize oynattığı Karagöz'ü severek bu işe başladım" dedi.

'SANATI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Karagöz oyununun tiyatrodan farkının, perde arkasında iki boyutlu oynanması olduğunu belirten Dinç, "Eskiden Ramazan aylarında genelde iftar ve teravih arasında meydanlarda bu gösteriler yapılırmış. Günümüzde de hem belediyeler hem de alışveriş merkezleri bu gösterileri yapıyor. Bizler de hem salonlarda hem de meydanlarda bu sanatı yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'7'DEN 77'YE HERKESE HİTAP EDİYOR'

Karagöz oyunun 7'den 77'ye herkese hitap ettiğini kaydeden Dinç, şunları söyledi:

"Benimle beraber hatırı sayılır bir Karagöz sanatçısı var. Eskiden sayımız azdı ama UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde alınmasıyla beraber Karagöz oyuncuları artmaya başladı. Karagöz'ü eski, geleneksel haliyle sunmaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklar izlediklerinde çok mutlu oluyorlar ama bu biraz da bizim Karagöz'ü çocuk oyunu gibi sunmamızdan kaynaklanıyor. Aslında Karagöz sadece çocuk oyunu değildir. Karagöz, yetişkin, çocuk, yaşlı, genç herkesi kapsayan bir oyundur. Çünkü aynı şeyler bir çocuğa mesaj verdiği gibi bir yetişkine de mesaj verebiliyor. Örneğin, Karagöz ve Hacivat kavga ederek, insanlara kavganın etmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu gösteriyor. İnsanlar oyunlardan kıssadan hisse çıkartırlar."

ÇOCUKLUĞUNDA HAYRAN KALDIĞI SANATI YAŞATIYOR
ÇOCUKLUĞUNDA HAYRAN KALDIĞI SANATI YAŞATIYOR
ÇOCUKLUĞUNDA HAYRAN KALDIĞI SANATI YAŞATIYOR

YORUMLAR
500
Ukrayna'da çocuklar isimlerini, yaşlarını ve telefon numaralarını sırtlarında taşıyor: Ölürlerse bulunmak için Ukrayna'da çocuklar isimlerini, yaşlarını ve telefon numaralarını sırtlarında taşıyor: Ölürlerse bulunmak için 14 yaşındaki genç yeteneğe milli davet 14 yaşındaki genç yeteneğe milli davet İspanya Kralı'ndan İspanya'daki Gıda Fuarı'nda Türk stantlarına ziyaret İspanya Kralı'ndan İspanya'daki Gıda Fuarı'nda Türk stantlarına ziyaret

Hacivat Ve Karagöz, Karagöz, Çocuk, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOCUKLUĞUNDA HAYRAN KALDIĞI SANATI YAŞATIYOR - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
10:40 Fenomenlerin buluştuğu partide kavga! Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin tartışmasında masa ve yumruklar havada uçuştu
10:32 Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı
10:27 Savaş hattından korkunç bir gerçek daha! Rus ordusu tecavüz şantajı yaparak Ukraynalı kadınlara istediklerini yaptırıyormuş
10:23 Survivor'da Nisa ve Nagihan birbirine girdi! Demet Akalın'dan anında paylaşım geldi
10:09 Buça'da yaşanan faciadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor! Çocuk hastanesinde işkence odası buldular!
10:09 Ukrayna'da çocuklar isimlerini, yaşlarını ve telefon numaralarını sırtlarında taşıyor: Ölürlerse bulunmak için
10:07 Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a veto! Çağlar Ökten ile nikahına katılmayacak
10:04 Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na çok sert sözler: İstanbul'a ihanet ediyorsun, Allah sana akıl versin!
09:51 Vahşetin fotoğrafını Ukraynalı vekil paylaştı! Cinsel istismara uğradı, öldürüldü, cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:45:59. #1.13#
SON DAKİKA: ÇOCUKLUĞUNDA HAYRAN KALDIĞI SANATI YAŞATIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement