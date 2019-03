Coğrafya Olimpiyatları Milli Takımına Sanko Damgası

SANKO Okulları öğrencileri Murat Altındağ ve Serhat Özfıstıkçı, "Coğrafya Olimpiyatı Türk Milli Takımı "na seçildi.Dört aşamada gerçekleştirilen "Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı Türkiye Takımı" seçme sınavlarının sonuncusu olan "16'ncı Coğrafya Olimpiyatları ve Balkan Olimpiyaları Türkiye Takımı Seçmeleri" dördüncü basamak sınavı, İstanbul Özel Enka Okulları Sadi Gülçelik Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Dördüncü basamak sınavında Murat Altındağ "Sustainable Development" (Sürdürülebilir Kalkınma); Serhat Özfıstıkçı ise "Globalization vs Localization" (Küreselleşmeye Karşı Yerelleşme) konulu poster sunumunu ve sözel savunmasının tamamını, coğrafya alanından beş kişilik akademik değerlendirme kuruluna karşı İngilizce olarak büyük bir başarıyla gerçekleştirerek Türk Milli Coğrafya Takımı'na seçilmeyi başardı.SANKO Okulları öğrencisi Murat Altındağ, TEVİTOL, TED Ankara Kolejinden seçilen ve toplam 4 öğrencinin oluşturduğu "Türkiye İGEO Hong Kong Takımı", 30 Temmuz-5 Ağustos 2019 tarihleri arasında Çin 'in Hong Kong şehrinde 40'a yakın ülkeden 250'den fazla katılımcıyla yapılacak olan "16. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları"nda Türkiye'yi temsil edecek.Serhat Özfıstıkçı ise TEVİTOL, Özel İzmir Amerikan Kolejinden seçilen ve toplam 4 öğrencinin oluşturduğu "Balkan Olimpiyatları Takımı" 23-28 Haziran tarihleri arasında Sırbistan 'ın Belgrad şehrinde düzenlenecek "Balkan Olimpiyatları"nda Türkiye'yi temsil etme onuruna kavuşacak.SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Coğrafya Olimpiyatı Türk Milli Takımında iki öğrencilerinin yer alarak okullarının ve Gaziantep 'in yanı sıra Türkiye'yi Hong Kong ve Belgrad'da temsil edecekleri için büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı. - GAZİANTEP