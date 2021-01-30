Çok sevdiği tavukları için müstakil ev kiraladı - Son Dakika

Çok sevdiği tavukları için müstakil ev kiraladı

30.01.2021 11:45

Çok sevdiği tavukları için müstakil ev kiraladı Sivas'ta Emre Akta isimli genç tavuk sevgisi ile dikkat çekiyor.

Çok sevdiği tavukları için müstakil ev kiraladı

Sivas'ta Emre Akta isimli genç tavuk sevgisi ile dikkat çekiyor. Çok sevdiği tavukları için müstakil ev kiralayan genç cins tavukların yumurtalarını satarak ayda yaklaşık 5 bin lira gelir elde ediyor

SİVAS - Sivas'ta Emre Akta isimli genç tavuk sevgisi ile dikkat çekiyor. Çok sevdiği tavukları için müstakil ev kiralayan genç cins tavukların yumurtalarını satarak ayda yaklaşık 5 bin lira gelir elde ediyor.

Sivas'ta yaşayan 25 yaşındaki Emre Akta, çocukluğundan gelen hayvan sevgisini ticarete dönüştürdü. Akta, 300 liraya kiraladığı evi dev bir kümese dönüştürüp bu evde yaklaşık 40 tavuk besliyor. Görüntüleri ile dikkat çeker cins tavuklar besleyen Emre Akta, nadir görülen bu tavukların yumurtalarını satarak gelir elde ediyor. Yumurtaların tanesini 25 Türk Lirasından, civcivlerini ise 50 Türk Lirasından satan Akta, ayda yaklaşık 5 bin TL kazanç sağlıyor. Yetişkin tavukların tanesini 250 ile 300 dolar arasında satan Akta'nın; Azerbaycan, Amerika, Irak gibi birçok ülkede müşterileri var.

Tavuklar için müstakil ev kiraladı

Tavuk yetiştiricisi Emre Akta, tavukların yapısının nazik olduğunu bu yüzden de onlara ev kiraladığını belirterek, "Benim merakım çocukluktan geliyor, küçüklüğümden beri hayvan sevgim var. Bunları da internetten görüp birkaç model getirttim, buradan aldığım hayvanlarda var. Bunları çoğaltıp bakıyorum, kuluçka makinesinde çıkartıyorum. Bu tavukların özellikleri çok büyümeleri, şekilleri, paça tipleri ve saçları dikkat çekiyor. Değişik cinste ki hayvanlara insanların talebi ve merakı fazla oluyor. Farklı farklı çeşitlerim var. Burada şuan 5 çeşidim var. Light Brahma, Park Brahma, Cüce Koşin, İspenç ve Kıvırcık Frizzle cinslerim var. Bunlar için ev kiraladım özel olarak evde bakıyorum. Yemlerinin ve bakımlarının özel olması lazım o yüzden dışarının şartları soğuk olduğu için dışarıda duramıyorlar bu yüzden ev kiraladım bunlar için" dedi.

Yurt içinde ve yurt dışında satış yapıyor

Akta, birçok ülkeye tavuk gönderdiğini söyleyerek, "Irak, Azerbaycan, Amerika' da olmak üzere gönderdiğim baya ülke var. Şuan elimde ki en pahalı hayvan park brahma grubu yurt dışına 250-300 dolardan yetişkin hayvan gönderiyorum. Bunların yumurtalarının tanesini 25 TL, haftalık civcivlerini 50 TL' den satıyorum" şeklinde konuştu.

Cins tavuklara talep fazla

Emre Akta'nın ortağı Samet Can Aktaş ise talebin çok olduğunu dile getirerek, "Arkadaşımda bu hayvanları gördüm zaten birlikte besliyoruz. Bu hayvanlar 8 aydan 2 yaşına kadar çok büyüyorlar. Bu hayvanların bütün vitaminlerini, yemini çıktıktan sonra yaklaşık aylık gelirimiz 5 bin liraya kadar ulaşıyor. Tabi ki her ay farklı farklı siparişler alıyoruz bu gelir değişebiliyor. Talebimiz çok fazla genelde yurt dışından baya talep oluyor. Genelde internet üzerinden satış yapıyoruz" dedi.

Çok sevdiği tavukları için müstakil ev kiraladı
Çok sevdiği tavukları için müstakil ev kiraladı
Çok sevdiği tavukları için müstakil ev kiraladı
Çok sevdiği tavukları için müstakil ev kiraladı

Türk Lirası, Azerbaycan, Sivas, Tavuk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çok sevdiği tavukları için müstakil ev kiraladı - Son Dakika


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