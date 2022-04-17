ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILAN OKULUN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASINI İSTİYORLAR - Son Dakika

HATAY'ın Antakya ilçesinde geçen yıl Kasım ayında çökme tehlikesiyle nedeniyle boşaltılan Barış Arslan İlk ve Ortaokulu'nun öğrenci velileri, okulun yıkılıp, yerine yenisinin yapılmasını istedi.

Maşuklu Mahallesi'nde Barış Arslan İlk ve Ortaokulu, çatlaklar ve çökmelerin meydana gelmesi üzerine yetkililer tarafından geçen yıl Kasım ayında boşaltıldı. 800'e yakın öğrenci geçici olarak yakınlardaki Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi'ne yerleştirildi. Mahalleye yeni bir okul kazandırılmasını isteyen aileler, bir araya gelerek duruma tepki gösterdi.

Velilerden Serdar Olğun, 'Biz mahallemizin topraklarında yeni okul istiyoruz. Yetkililerden, büyükşehir belediyesinden, vali beyden, cumhurbaşkanımızdan okul istiyoruz acil olarak. Bu Ramazan ayında yapılacak en büyük hayır budur. Yer tahsisi ile ilgili, mahallede müsait yeri bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilgili diğer kuruma bunu defalarca bunu ilettik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de onlardan yer talep etti ama gereğini yapmadılar. Bu mağduriyetimizi görsünler, çocuklarımız başka yerlerde eğitim görüyor. Biz kendi mahallemizde yeni bir okul istiyoruz' dedi.

'OKUL İSTİYORUZ'

İki çocuk okuttuğunu söyleyen mahalle sakini Selda Gürbüz de, 'Okulumuzda çökmeler meydana geldi. Çocuklarımız için gerçekten çok korktuk ve bu yüzden okulumuzu boşaltmak zorunda kaldık. Şu anda başka bir okulda geçici olarak, okutuyoruz. Çocuklarımızın çoğu küçük biz kendi mahallemizde bir okul yapılmasını yetkililerden rica ediyoruz' ifadelerine yer verdi.