ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILAN OKULUN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASINI İSTİYORLAR - Son Dakika
Üye Girişi

ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILAN OKULUN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASINI İSTİYORLAR

17.04.2022 10:21

HATAY'ın Antakya ilçesinde geçen yıl Kasım ayında çökme tehlikesiyle nedeniyle boşaltılan Barış Arslan İlk ve Ortaokulu'nun öğrenci velileri, okulun yıkılıp, yerine yenisinin yapılmasını istedi.

HATAY'ın Antakya ilçesinde geçen yıl Kasım ayında çökme tehlikesiyle nedeniyle boşaltılan Barış Arslan İlk ve Ortaokulu'nun öğrenci velileri, okulun yıkılıp, yerine yenisinin yapılmasını istedi.

Maşuklu Mahallesi'nde Barış Arslan İlk ve Ortaokulu, çatlaklar ve çökmelerin meydana gelmesi üzerine yetkililer tarafından geçen yıl Kasım ayında boşaltıldı. 800'e yakın öğrenci geçici olarak yakınlardaki Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi'ne yerleştirildi. Mahalleye yeni bir okul kazandırılmasını isteyen aileler, bir araya gelerek duruma tepki gösterdi.

Velilerden Serdar Olğun, 'Biz mahallemizin topraklarında yeni okul istiyoruz. Yetkililerden, büyükşehir belediyesinden, vali beyden, cumhurbaşkanımızdan okul istiyoruz acil olarak. Bu Ramazan ayında yapılacak en büyük hayır budur. Yer tahsisi ile ilgili, mahallede müsait yeri bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilgili diğer kuruma bunu defalarca bunu ilettik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de onlardan yer talep etti ama gereğini yapmadılar. Bu mağduriyetimizi görsünler, çocuklarımız başka yerlerde eğitim görüyor. Biz kendi mahallemizde yeni bir okul istiyoruz' dedi.

'OKUL İSTİYORUZ'

İki çocuk okuttuğunu söyleyen mahalle sakini Selda Gürbüz de, 'Okulumuzda çökmeler meydana geldi. Çocuklarımız için gerçekten çok korktuk ve bu yüzden okulumuzu boşaltmak zorunda kaldık. Şu anda başka bir okulda geçici olarak, okutuyoruz. Çocuklarımızın çoğu küçük biz kendi mahallemizde bir okul yapılmasını yetkililerden rica ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILAN OKULUN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASINI İSTİYORLAR
ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILAN OKULUN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASINI İSTİYORLAR
ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILAN OKULUN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASINI İSTİYORLAR

YORUMLAR
500
Hatay'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı Hatay'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı Türkiye Münazara Ligi Hatay İl Turnuvası final etabı tamamlandı Türkiye Münazara Ligi Hatay İl Turnuvası final etabı tamamlandı

Antakya, Kasım, Hatay, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILAN OKULUN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASINI İSTİYORLAR - Son Dakika


Son Dakika
10:10 Emlakçılar odası başkanı açıkladı: Gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak
10:08 İsrail polisinin kontrolünde olan Mescid-i Aksa'ya baskın: 9 kişi yaralandı
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:19 Ukrayna'nın esir aldığı Medvedçuk'un eşi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
09:17 Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu öne sürüldü
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
00:58 Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 10:30:48. #1.13#
SON DAKİKA: ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILAN OKULUN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASINI İSTİYORLAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement