COP31 Antalya'da Hazırlık Toplantısı Yapıldı

11.01.2026 12:19
Bakan Kurum, COP31 hazırlıkları için ilk toplantıyı Antalya'da gerçekleştirdi. Ziyaretçi sayısı artacak.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak olan Antalya'da 'COP31 Başkanı' ünvanıyla, 6 bakanlığın temsilcilerinin katıldığı ilk hazırlık toplantısını gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında düzenlenen kura çekim töreni için Antalya'daydı. Törenin ardından Bakan Kurum, 9-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan COP31'in yapılacağı Antalya EXPO Fuar Alanı ve çevresinde inceleme yaptı. Kurum, saha ziyaretlerinin ardından 'COP31 Başkanı' ünvanıyla Antalya EXPO Kongre Merkezi'nde düzenlenen ilk hazırlık toplantısına başkanlık etti. Toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, bölge milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, bakan yardımcıları, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İletişim Başkanlığı temsilcileri ve genel müdürler katıldı. Toplantıda, COP31 hazırlıkları, kurum ve kuruluşların yürüteceği çalışmalar ve izlenecek yol haritası değerlendirildi.

BAKAN KURUM: ANTALYA'YA 196 ÜLKEDEN 80 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ GELECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kurum, "Bu sene bütün dünyanın gözü bir kez daha Antalya'da olacak. Bu sene Antalya'mızda, dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31'e ev sahipliği yapacağız. Dikkatinizi çekerim Türkiye'nin COP31 başkanlığı çok önemli. Çünkü bu zirvede tüm ülkeler iklim değişikliğiyle ilgili karar alırken, dönüp Türkiye'nin sözüne bakacak. Verilen her kararın altında Türkiye'mizin imzası olacak. Bütün dünyaya bir kez daha Türkiye'nin organizasyon gücünü, vizyonunu, Antalya'mızın misafirperverliğini göstereceğiz. En önemlisi de zirveye 196 ülkeden 80 bini aşkın ziyaretçi gelecek. Bu misafir akını, Antalya'mızın esnafına, üretimine tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak" dedi.

COP TARAFLAR KONFERANSI

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansları, 197 ülkenin katılımıyla her yıl düzenleniyor. Sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kurallarının belirlendiği oturumlar iklim kriziyle mücadele eden dünya için hayati önem taşıyor. Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kurallar da COP toplantılarında şekilleniyor. Bir ülke COP'a ev sahipliği yaptığında, küresel iklim politikalarının merkezine yerleşerek önemli bir diplomatik görünürlük elde ediyor. Zirveye katılan on binlerce delege sayesinde turizm, konaklama, ulaşım ve hizmet sektörlerinde ciddi bir ekonomik hareketlilik yaşanıyor. Bu süreç aynı zamanda ev sahibi ülkede yeşil dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırıyor. Uluslararası finans kuruluşları ve iklim fonlarının ilgisi artarken, ülke temiz enerji ve iklim finansmanı alanlarında daha fazla yatırım çekme potansiyeline sahip oluyor. Bununla birlikte ev sahibi şehir, iki hafta boyunca dünyanın dikkatini üzerine çekerek 'iklim diplomasisinin merkezi' konumuna geliyor ve küresel tanınırlığını güçlendiriyor.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Ekonomi, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

