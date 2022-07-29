Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

29.07.2022 09:37
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi bünyesinde görevli memur ve kadrolu işçileri kapsayan maaş ödeme protokolünün sona ermesinin ardından, Çorlu'daki banka şubelerinin katılımıyla ihale gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi bünyesinde görevli memur ve kadrolu işçileri kapsayan maaş ödeme protokolünün sona ermesinin ardından, Çorlu'daki banka şubelerinin katılımıyla ihale gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum'un başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen ihaleye, bankaların şube müdürleri ve yöneticileri ile belediye yetkilileri katıldı.

Üç yılı kapsayan ihale kapsamında, katılımcı banka şubeleri tarafından sunulan kapalı zarf usulü teklifler, bankaların şube müdür ve yetkilileri ile ihale komisyonu üyelerinin huzurunda açıldı.

Yazılı tekliflerin açılmasının ardından 4 banka yöneticisi tarafından promosyon bedeli açık arttırma usulüyle arttırıldı.

Son olarak 5 milyon 100 bin lira ile en yüksek teklifi sunan Türkiye Vakıflar Bankası Çorlu Şubesi 3 yıllık ihaleyi kazanan taraf oldu.

İhale sonunda Çorlu Belediyesi ile Türkiye Vakıflar Bankası Çorlu Şubesi arasında yapılacak protokol gereğince kişi başı yaklaşık 17 bin lira olarak belirlenen promosyon bedeli Çorlu Belediyesi bünyesinde görev yapan memur ve kadrolu işçilere ödenecek.

Ergene Belediyesi Beren Bebek Oyun Evi'nde kayıtlar başladı

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Ergene Belediyesinin ilçeye yapmış olduğu en büyük eğitim projelerinden biri olan Ergene Belediyesi Beren Bebek Oyun Evi'nin, 100 öğrenci kapasiteli olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin çocuklara Türkçe dil, matematik, fen ve doğa, sanat, okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri, montessori eğitimi, beden eğitimi, İngilizce eğitimi, görsel sanatlar gibi eğitimler verdiğini belirten Yüksel, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların akıllı, bilim yolunda, kültürü sanatı hayatına katmış, milli değerlerine bağlı nesiller olmalarını sağlayacağız." dedi.

-Ergene'de yaz okulundaki çocuklara forma dağıtıldı

Ergene Belediyesinin yaz okulu kurslarından futbol kursundaki çocuklara formaları dağıtıldı.

Sağlık Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleşen forma dağıtım töreni Belediye Başkan Vekili Mülayim Bedir ve Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bedir, yaz kurslarının her yıl düzenlendiğini, böylece çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durarak zamanını en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.

Yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 1 Ağustos

Çorlu Belediyesinden yapılan açıklamada, emlak ve çevre temizlik vergilerinin yapılandırılan borçlarında son ödeme gününün 1 Ağustos 2022 Pazartesi olduğu bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, "Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 1 Ağustos 2022 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız, 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilir." dedi.

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Kaynak: AA

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