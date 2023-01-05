Genç kız kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilde can verdi - Son Dakika
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Genç kız kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilde can verdi

05.01.2023 08:05

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın Kumluca Deresi'ne uçtuğu kazada 21 yaşındaki İrem Çokbilir yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Saat 00.10 sıralarında Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi yakınlarında Alpaslan Beşpınar yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kumluca Deresi'ne uçtu.

GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde İrem Çokbilir'in hayatını kaybettiği, Alpaslan Beşpınar, Abdullah Koç ve Gizem Duran Balkanlı'nın ise yaralandığı belirledi.

Kontrolden çıkan araç dereye uçtu! Genç kız hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İrem Çokbilir'in cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç dereye uçtu! Genç kız hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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Kumluca, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç kız kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilde can verdi - Son Dakika

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