Çorlu ile Silivri sınırında çıkan yangında 500 dönüm buğday kül oldu! Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çorlu ile Silivri sınırında çıkan yangında 500 dönüm buğday kül oldu! Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı

30.06.2022 11:43

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile İstanbul'un Silivri ilçesi sınırlarında meydana gelen yangın sonucu 500 dönüm biçilmemiş buğdayı kül oldu. 15 dakika süren yangın, itfaiyenin müdahalesiyle daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Çorlu ilçesine bağlı Seymen kırsalı Ağırmeşe Çiftliği mevkiinde meydana gelen olayda civardaki tarlada biçim yapan biçerdöverci, henüz biçilmemiş buğday tarlasının yandığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İSTANBUL'DAN ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın nedeniyle havaya yükselen duman bulutu, Silivri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinden de görüldü. Yöre çiftçilerinin de destek verdiği yangın, İstanbul İtfaiyesi, Çorlu ve Çerkezköy İtfaiye İstasyon ekipleri ile Çerkezköy Orman İtfaiyesi tarafından daha da büyümeden kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk ve Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler, tarlası yanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

GIDA KRİZİNİN BAŞ AKTÖRÜ: BUĞDAY

Gıda krizi uzun zamandır dünyanın gündeminde. Buğday da bu krizin adeta başrolü. Rusya Ukrayna savaşıyla kapanan limanlar, ihracat krizini tetikleyerek yeni bir krizin kapısını aralıyor. Ülkeler ise soruna çare arıyor.

İşte olay yerinden gelen ilk fotoğraflar;

Son dakika haberleri... İstanbul Tekirdağ sınırında korkutan yangın: 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü
Son dakika haberleri... İstanbul Tekirdağ sınırında korkutan yangın: 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü
Son dakika haberleri... İstanbul Tekirdağ sınırında korkutan yangın: 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü
Son dakika haberleri... İstanbul Tekirdağ sınırında korkutan yangın: 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü
YORUMLAR (2)
  • Erkan Çamur: elon mask sureklu neden uydu gonderiyor iyilik icinmi uydu araciligi ile bir yerde yangin cikarmak cok basit bir olay 5 sene once bu kadar orman yangini tuhaf olaylar oluyormuydu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: Bugday tarlalarını yakarak ormanları yakarak 2023e hazırlanıyorlar kahrolsun pkk ve destekcileri. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Tekirdağ'da 400 dekar buğday tarlası yandı Tekirdağ'da 400 dekar buğday tarlası yandı Çorlu'da meydan muharebesine dönen kavgaya 12 tutuklama Çorlu'da meydan muharebesine dönen kavgaya 12 tutuklama
Kaynak: İHA

Silivri, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu ile Silivri sınırında çıkan yangında 500 dönüm buğday kül oldu! Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu ile Silivri sınırında çıkan yangında 500 dönüm buğday kül oldu! Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika
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