Çorlu, İstanbul deplasmanından farklı galibiyetle dönüyor - Son Dakika
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Çorlu, İstanbul deplasmanından farklı galibiyetle dönüyor

6 saat önce

Türkiye 2. Basketbol Ligi'nde (TB2L) mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) İstanbul deplasmanında Beylikdüzü'nü 80-54 mağlup ettiBeylikdüzü Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Ali Osman Kanık, Salih Ocakoğlu, Erdoğan Çelebi hakem üçlüsü görev aldı.

Çorlu, İstanbul deplasmanından farklı galibiyetle dönüyor, System.String[]

Türkiye 2. Basketbol Ligi'nde (TB2L) mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) İstanbul deplasmanında Beylikdüzü'nü 80-54 mağlup etti


Beylikdüzü Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Ali Osman Kanık, Salih Ocakoğlu, Erdoğan Çelebi hakem üçlüsü görev aldı.


İlk periyodu 17-15 önde tamamlayan ÇBSK, soyunma odasına 12 sayı farkla 42-30 önde girdi.


ÇBSK, üçüncü periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Çorlu üstünlüğünü final periyodunda da sürdürerek salondan 80-54 galip ayrıldı.


Beylikdüzü takımının en skorer ismi 14 sayı kaydedip 13 ribaunt alan Veysel olurken, Çorlu Belediyesi'nde Mehmet Oğuzhan Kızıl 14, Burak Yüksel 15, Yiğit Özgür Barışık ise 20 sayı kaydetti.


Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 15 Mart günü Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak olan maçta İzmir temsilcisi Bornova Bossan takımını konuk edecek. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:35 Kaynak: İHA
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