Çorum'da Kavga: Baba ve Oğlu Bıçaklandı

13.11.2025 18:27
Oğuzlar'da çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklayarak hayatını kaybetti, şüpheli gözaltında.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan baba ve oğlu, hayatını kaybetti.

BABA İLE OĞLUNU BIÇAKLADI

Sinan A. (35) ile Sadettin Karanfil (66) ve oğlu Engin Karanfil (34) arasında Cumhuriyet Meydanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda baba ve oğlu, Sinan A. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLDA CAN VERDİLER

Sağlık ekiplerince Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazesi, Oğuzlar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şüpheli Sinan A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

