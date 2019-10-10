Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"nın başarılı olması için "dua ve destek" etkinliği düzenlenecek.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşları cuma namazının ardından Kadeş Barış Meydanı'nda toplanmaya davet etti.



Etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı olması için dua edileceğini belirten Aşgın, "Kur'an-ı Kerim tilaveti, destek konuşmaları ve dua ile gerçekleşecek programda katılımcılara belediye olarak ay yıldızlı Türk bayrağımızı dağıtacağız. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek ve Mehmetçiğimize moral olacak bu programa tüm siyasi partiler, kamu kurum yöneticileri, sivil toplum örgütleri ve aziz hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Biz biriz, beraberiz, birlikte Türkiyeyiz." ifadesini kullandı.



"Sancağımızın gölgesi tüm mazlumlara yetecek kadar büyük"



Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili olarak "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi sancağımızın gölgesinin zulmün, haksızlığın yaşandığı tüm bölgelerdeki mazlumlara yetecek kadar büyük ve güvenli olduğunu bir kez daha gösterecektir." ifadesini kullandı.



Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kurulacak terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlattığını vurguladı.



Türk devleti ve milletinin huzurunu bozmaya yönelik girişimler karşısında Türkiye'nin büyük bir kararlılıkla vatandaşların güven içinde yaşaması için hukuk çerçevesinde gerekli mücadeleyi ortaya koyduğunun altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:



"PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 09 Ekim 2019 tarihinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı yürekten destekliyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi sancağımızın gölgesinin zulmün, haksızlığın yaşandığı tüm bölgelerdeki mazlumlara yetecek kadar büyük ve güvenli olduğunu bir kez daha gösterecektir. Ülkemizin gelişimine, bölgemizin güvenliğine ve yüz yıllardır yanan kardeşlik meşalesini söndürmeye yönelik düzenlenen hain planlar karşısında devletimiz, milletimiz ve ordumuz her zaman en sert cevabı vermeye devam edecektir. Barış Pınarı Harekatı'nda her zamanki devletimizin ve şanlı ordumuzun yanında olduğumuzu belirtiyor, dualarımızla kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz."



MHP İl Başkanı Karapıçak'tan destek



MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, "Barış Pınarı Harekatı"nı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.



Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak ve Türkiyeyi tehdit eden terör unsurlarını kaynağında yok etmek için harekat başlattığını hatırlattı.



Hükumetin bu konudaki kararlı duruşundan taviz vermeden, terör nerede sona erecekse oraya kadar gitmesini arzuladıklarını aktaran Karapıçak, şunları kaydetti:

"Emperyalist güçlerin devletimizin varlığına, birliğine kast eden tutumları ve hesapları boşa çıkarılmalıdır. Ordumuz bu operasyonu kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan yapacak güç ve kararlılıktadır. Türk milliyetçileri, Türk devletinin ve Türk ordusunun yanındadır. Kamuoyunda savaş karşıtlığı adı altında, devletimizin yapacağı operasyonu baltalamaya çalışanlar, FETÖ ve PKK ağzıyla konuşanlar ayaklarını denk alsınlar! Türk devleti sahipsiz değildir! Milletimiz rahat olsun ve operasyonu bahane ederek suyu bulandırmaya çalışan şer odaklarına prim verilmesin. Türk devleti güçlüdür! 15 Temmuz'da içerideki hesapları nasıl bozduysa, Barış Pınarı Operasyonu ile de dışarıdaki hesapları ve tezgahları bozulacaktır. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, yar ve yardımcımız olsun."