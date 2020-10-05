Çorum ve Kastamonu'dan Azerbaycan'a manevi destek - Son Dakika

Çorum ve Kastamonu'dan Azerbaycan'a manevi destek

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği binası ile Kastamonu İl Genel Meclisi'ne Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Çorum ve Kastamonu'dan Azerbaycan'a manevi destek, System.String[]

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği binası ile Kastamonu İl Genel Meclisi'ne Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam, sendika merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için kardeş ülkenin bayraklarını binaya astıklarını söyledi.

Ermenilerin geçmişte yaptıklarının Türk milleti ve devletince hiç unutulmayacağını belirten Çam, Ermenilerin yaptığı zulümleri dünya bilmese de Türkiye'nin çok iyi bildiğini vurguladı.

Karabağ'daki savaşın Azerbaycan için ne anlam ifade ediyorsa Türkiye Cumhuriyeti için de aynı anlam ifade ettiğine işaret eden Çam, "Kardeş Azerbaycan'ın yalnız olmadığını Türk Devleti dünyaya bir kez daha beyan etmiştir. Neticede 'Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yoktur' denilmiştir." hatırlatmasında bulundu.

Bugün Türk milletinin düne göre daha güçlü olduğunun altını çizen Çam, "Dolayısıyla hem Türkiye Cumhuriyeti hem Azerbaycan hiçbir düşmana aman vermeyecek kadar güçlüdür. 'Tek millet iki devlet' anlayışı bugün gelinen noktada çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Türk milletinin 'Kızıl Elması' bugün için Karabağ'dır." diye konuştu.

"Yüreğimizle kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzun nişanesi olarak şanlı büyük Türk bayraklarını binamıza asıyoruz." diyen Çam, şunları kaydetti:

"Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayarak 30 yılı aşkın süredir Karabağ'da işgalci olarak bulunmaktadır. Bu yetmezmiş gibi yine uluslararası hukuku hiçe sayarak yine Azerbaycan topraklarına saldırmış ve bu saldırılarına yenilerini eklemeye devam etmiştir. Diğer taraftan Türkiye'miz Suriye, Doğu Akdeniz, Libya başta olmak üzere dört bir yandan kuşatma altına alınmaya çalışılmaktadır. Söz konusu kuşatmalar, yine geçmişte olduğu gibi bugün de Türk milleti tarafından bertaraf edilecektir. Bunun için içeride ve dışarıda Türk devletinin ve milletinin bakası adına bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, büyüyüp Turan olacağız."

Kastamonu

Kastamonu İl Genel Meclisi ekim ayı oturumlarının bugünkü bölümünün açılışında konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek verdiklerini söyledi.

Bu sorunun Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla bağlantılı olduğunu ifade eden Parçal, "Azerbaycan, Ermenistan sorunu bugün de geçmişte olduğu gibi ulusal çıkarlarımızla direkt bağlantılıdır. Bu savaşta Türkiye'nin imal ettiği milli silahlarımız SİA ve İHA'ların katkılarıyla Azerbaycan ordusu çok başarılı operasyonlar yaparak üstünlük sağlamıştır. Azerbaycan ordusuna Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de eğitim yardımı yapmaktadır." dedi.

Hocalı Katliamı'nı unutmayacaklarını vurgulayan Parçal, şöyle devam etti:

"Kastamonu İl Genel Meclisi olarak Azerbaycan halkı ve gardaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için şanlı Türk bayrağımızı ve Azerbaycan bayrağımızı tek millet iki devlet diyerek açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi kemik kardeşliğimizden yola çıkarak bayraklarımızı dalgalandırıyoruz."

Açıklamanın ardından, İl Genel Meclisinde Türk ve Azerbaycan bayrakları açıldı.

Azerbaycan, Kastamonu, Çorum, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum ve Kastamonu'dan Azerbaycan'a manevi destek - Son Dakika


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