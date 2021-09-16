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COVİD-19'U ATLATAN ANNE ADAYINDAN HAMİLELERE 'AŞI OLUN' ÇAĞRISI - Son Dakika

COVİD-19'U ATLATAN ANNE ADAYINDAN HAMİLELERE 'AŞI OLUN' ÇAĞRISI

16.09.2021 11:26

İZMİR'de korovirüse yakalanan, çocuğunu kaybetme tehlikesi yaşayan hamile Aycan Gülsün Gürlemez (24), karnındaki bebeğe zarar verebileceği endişesiyle aşı olmadığını söyledi.

İZMİR'de korovirüse yakalanan, çocuğunu kaybetme tehlikesi yaşayan hamile Aycan Gülsün Gürlemez (24), karnındaki bebeğe zarar verebileceği endişesiyle aşı olmadığını söyledi. Sağlığına kavuşan ve aşı vurulmadığı için pişman olduğunu belirten Gürlemez "Başta gebeler olmak üzere herkese aşı olmasını öneriyorum" dedi.

İzmir'de bir beyaz eşya mağazasında çalışan hamile Aycan Gülsün Gürlemez, gebeliğinin 29'uncu haftasında koronavirüse yakalandı. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Gürlemez, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuştu. 30 haftalık hamile olduğunu belirten Gürlemez, "29'uncu haftada Covid-19 olduğumu öğrendim. Çok zor bir süreçti. Gebe olduğum için ilaç kullanamadım. Allah düşmanımın başına vermesin. Hamile olmanın verdiği psikoloji ve çocuğuma bir şey mi olacak korkusunu fazlasıyla yaşadım. Eklem ağrılarım dayanılmazdı" dedi. Hamile olduğu için Covid-19 aşısı yaptırmadığını ve çok pişman olduğunu söyleyen Gürlemez "Başta gebeler olmak üzere herkese aşı olmasını öneriyorum. Şimdi çok heyecanlıyım, doğuma yaklaşık 8 hafta kaldı. İnşallah sağ salim kızımı kucağıma alırım. Erken doğum riski olabilirdi. Neyse ki atlattık" diye konuştu.

'AŞI YAPTIRSAYDIK ŞU AN EVDEYDİK'

Eşinin hastalığı nedeniyle çok korktuğunu belirten Necati Gürlemez ise "Çok sıkıntılı bir süreçti. Başlangıçta evde tedavi olmasını denedik ancak ağrılar artınca hastaneye geldik. Solunum sıkıntısı da yaşamaya başlamıştı. Ambulans yardımı ile hastaneye geldik ve tedavisine başlandı. Her gün bebeği kontrol ettiler. Anne de bebek de çok başarılı bir tedavi sürecinden geçti. İyileşme aşamasına geldik. Erken doğum riski vardı. Kan sulandırıcı veriyorlardı. Çok sıkıntılıydı. Uykularım kaçıyordu. Aşı oldum ve eşimin hastalığı süresince sürekli yakınındaydım. Belki ben de Covid-19'u geçirdim, farkında değilim. Eşimin aşı olmasıyla ilgili doktorumuzla görüşmüştük. İnisiyatifimize bıraktı. Gebelerin üstünde çok deney olmadığı için bu konu hakkında şüpheye düştük ve korktuk. Keşke yaptırsaydık. Şu an bu süreci evde rahat rahat geçiriyor olabilirdik" dedi.

'HASTALIK GEBELERDE DAHA ŞİDDETLİ SEYREDİYOR'

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Salih Atakan Nemli, yapılan çalışmalara göre, gebelerde Covid-19 hastalığının daha şiddetli seyredebileceği şeklinde bulgular bulunduğunu hatırlatıp gebeler de dahil olmak üzere tüm vatandaşlara aşı olmaları çağrısı yaptı. Toplumu aşı konusunda duyarlı olmaya davet eden Dr. Nemli şunları söyledi:

"Aycan Gülsün Gürlemez, hastaneyi nefes darlığı şikayetiyle geldi. Covid-19 testi pozitif çıkınca servisimize yatırdık. İzlem sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın rehberi doğrultusunda gerekli tedavileri uyguladık. Hastamız taburcu olma aşamasına geldi. Ancak yapılan çalışmalara göre, gebelerde Covid-19 hastalığının daha şiddetli seyredebileceği şeklinde bulgular var. Bu nedenle gebe hastalarda bazen sorun yaşayabiliyoruz. Kadın doğum hastalıklarındaki meslektaşlarımızla birlikte hastayı takip ettik. Onlar günlük olarak bebeğin durumunu da takip etti. Diğer tüm gruplarda olduğu gibi gebelere de aşı olmasını öneriyoruz. Yapılan çalışmalarda da özellikle gebeliğin ilk 3 ayından sonra aşı olmanın herhangi bir zararı olmadığı gösteriliyor. Hastamız aşı olmuş olsaydı hastalığı daha hafif geçirdi ya da hiç hasta olmazdı. Bu nedenle mutlaka gebeler de dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımıza aşı olmalarını öneriyoruz. Günümüzde aşı karşıtlığı toplumda karşılık bulan bir söylem. Ama günlük vaka sayılarındaki artışlarla beraber maalesef kaybettiğimiz vatandaşlar var. Toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum."

COVİD-19'U ATLATAN ANNE ADAYINDAN HAMİLELERE 'AŞI OLUN' ÇAĞRISI
COVİD-19'U ATLATAN ANNE ADAYINDAN HAMİLELERE 'AŞI OLUN' ÇAĞRISI
COVİD-19'U ATLATAN ANNE ADAYINDAN HAMİLELERE 'AŞI OLUN' ÇAĞRISI
COVİD-19'U ATLATAN ANNE ADAYINDAN HAMİLELERE 'AŞI OLUN' ÇAĞRISI
COVİD-19'U ATLATAN ANNE ADAYINDAN HAMİLELERE 'AŞI OLUN' ÇAĞRISI

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel COVİD-19'U ATLATAN ANNE ADAYINDAN HAMİLELERE 'AŞI OLUN' ÇAĞRISI - Son Dakika


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SON DAKİKA: COVİD-19'U ATLATAN ANNE ADAYINDAN HAMİLELERE 'AŞI OLUN' ÇAĞRISI - Son Dakika
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