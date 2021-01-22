Covid: Macaristan, Rusya'dan Sputnik V aşısı alacağını açıklayan ilk AB ülkesi oldu - Son Dakika
BBC

Covid: Macaristan, Rusya'dan Sputnik V aşısı alacağını açıklayan ilk AB ülkesi oldu

22.01.2021 14:57
Covid: Macaristan, Rusya'dan Sputnik V aşısı alacağını açıklayan ilk AB ülkesi oldu, System.String[]

İki ülke arasındaki aşı anlaşmasına, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Rusya Sağlık Bakanı Mihail Murasko imza attı.

Macaristan, Rusya'dan Covid-19 aşısı Sputnik V'yi alacağını açıklayan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke oldu.

İki ülke arasındaki aşı anlaşmasına, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Rusya Sağlık Bakanı Mihail Murasko imza attı.

Macaristan, anlaşma kapsamında Rusya'dan 2 milyon doz aşı alacak.

Geçen hafta Çin şirketi Sinopharm'la ön anlaşma imzalayan Macaristan, daha sonra da Sputnik V ile İngiltere'de üretilen Oxford-AstraZeneca aşısınına acil kullanım onayı veren ilk AB ülkesi olmuştu.

Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA) şu ana kadar sadece Pfizer-BioNtech ve Moderna aşılarına acil kullanım onayı verdi.

Ancak Avrupa Birliği mevzuatı, birlik üyesi ülkelere "acil uygulama" kapsamında, AB'nin merkezi olarak anlaşma yapmadığı şirketlerle de anlaşma yapma olanağı tanıyor.

Bazı AB üyeleri, Pfizer-BioNtech aşısının beklenen miktarda üretilememesi ve talebe yanıt verememesi nedeniyle farklı yollardan aşı tedarik etmeye çalışıyor.

Rusya ve Çin'in koronavirüs aşılarının Macaristan dışında başka AB üyesi ülkeler tarafından da tercih edilmesi bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Perşembe günü yaptığı açıklamada EMA'nın Rus aşısına da hızla acil kullanım onayı vermesi için girişimlerde bulunacağını söylemişti.





Macaristan'da Covid-19 salgınında son durum

Macaristan'da son günlerde koronavirüs vaka sayısında azalma var.

21 Ocak itibarıyla günlük yeni vaka sayısı 1311. Toplam vaka sayısı ise 356 bin 973.

Yine 21 Ocak itibarıyla günlük can kaybı sayısı 98. Toplam can kaybı sayısı 11 bin 811 oldu.

Macaristan'da resmi verilere göre şu ana kadar yaklaşık 139 bin kişi aşı oldu. Ülkede şu ana kadar sadece Pfizer-BioNtech aşısı kullanıldı.

Kamuoyu araştırmaları, Macarların aşı konusunda temkinli olduklarını gösteriyor. Halkın neredeyse üçte biri koronavirüs aşısı olmak istemiyor.

10 milyon nüfuslu Macaristan'da, hükümet tarafından oluşturulan ve aşı olmak isteyenlerin kayıt yaptırmasının zorunlu olduğu "resmi korona aşısı kayıt sitesine" kaydolanların sayısı henüz 2 milyona ulaşmadı.

Yine kamuoyu araştırmalarına göre, halkın en çok güvendiği aşı Pfizer-BioNtech. Rus ve Çin aşısına güvenenlerin oranı ise çok düşük.

Macaristan hükümeti aşının gönüllülük esasına göre yapılacağını ve halkın aşılar arasında tercih yapabileceğini açıkladı.

Ülkede aşı kampanyasımerkezi olarak ve öncelikli nüfus gruplarına göre oluşturulan 7 kademeli bir program çerçevesinde yürütülüyor.

Resmi açıklamalara göre ilk grubu oluşturan sağlık çalışanlarının aşılanması tamamlandı. İkinci gruptaki bakımevleri ve sosyal kurumlarda yaşayanların ve çalışanların aşılanması sürüyor.

Macaristan, Covid-19 salgını nedeniyle Avrupa'da sınırlarını yabancılara tamamen kapatan ilk ülke olmuştu. Bir yıl boyunca kademeli olarak arttırılan önlemler sürüyor.

Bir süredir ülkede 20: 00-05: 00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İlk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler eğitime online olarak devam ediyorlar.

Ülkede kafeler, restoranlar ve eğlence yerleri kapalı ancak paket servisi imkanı var.

Toplantı yasağı spor karşılaşmalarını ve belli davetli sayısının üzerindeki düğün, cenaze gibi törenleri de kapsıyor.

Macaristan'a girişte negatif test raporu göstermeyenler 10 gün karantinaya girmek zorunda.

Önümüzdeki kısa sürede bu önlemlerin azaltılması da beklenmiyor.





Covid: Macaristan, Rusya'dan Sputnik V aşısı alacağını açıklayan ilk AB ülkesi oldu
Covid: Macaristan, Rusya'dan Sputnik V aşısı alacağını açıklayan ilk AB ülkesi oldu

Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Macaristan, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Macaristan, Rusya'dan Sputnik V aşısı alacağını açıklayan ilk AB ülkesi oldu - Son Dakika Dünya

BBC

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