Cristiano Ronaldo, 5. kez Dünya Kupası'na katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Cristiano Ronaldo, 5. kez Dünya Kupası'na katılacak

29.03.2022 23:46
Cristiano Ronaldo, 5. kez Dünya Kupası'na katılacak

Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off finallerinde Kuzey Makedonya'yı eleyerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ederken, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ise kariyerinde üst üste 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı bulacak.

Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off finallerinde Kuzey Makedonya'yı eleyerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ederken, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ise kariyerinde üst üste 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı bulacak.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye'yi 3-1 yenen Portekiz, final maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. 32. dakikada Cristiano Ronaldo'dan aldığı pasla ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren Bruno Fernandes, 65. dakikada da kendisinin ve ülkesinin ikinci golüne imza attı. Portekiz bu sonuçla Dünya Kupası bileti alan ülkeler arasına adını yazdırdı.

Dünya Kupası bileti alan ülkeler arasına adını yazdırmayı başaran Portekiz, 2002 Kore- Japonya, 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya ve 2018 Rusya'nın ardından 2022 Katar'da olmak üzere üst üste 6. kez finallerde sahne alacak.

HER ŞAMPİYONADA GOLE İMZA ATTI

37 yaşındaki yıldız geride kalan 4 Dünya Kupası'nda da rakip fileleri havalandırmayı başardı. (7 gol) Öte yandan Ronaldo, Portekiz milli takımıyla mücadele ettiği 5 Avrupa Şampiyonası'nda da gol attı.

Dünya futbol tarihinde bir çok rekora imza atan Portekizli yıldız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 gol atarken, milli formayla toplam 115 golü bulunuyor. Ronaldo, Katar'daki finallerde Portekiz kadrosunda yer alırsa 5. kez finallerde sahne alacak.

Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez, Alman Lothar Matthaeus ile İtalyan Gianluigi Buffon 5 Dünya Kupası'nda mücadele ederek bu rekora imza atan isimler olurken; Arjantinli yıldız Lionel Messi de 2022 Dünya Kupası'nda forma giyerse kariyerindeki 5. Dünya Kupası finalleri olacak.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Cristiano Ronaldo, 5. kez Dünya Kupası'na katılacak

YORUMLAR
500
Senegal, Mısır'ı geçerek Dünya Kupası'na katıldı Senegal, Mısır'ı geçerek Dünya Kupası'na katıldı İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cristiano Ronaldo, 5. kez Dünya Kupası'na katılacak - Son Dakika


Son Dakika
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:18 Piyasaya süreceklerdi! Eşek ve at kesen 5 kişi suçüstü yakalandı
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
23:01 Türkiye ile Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
22:02 İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi
22:00 Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 00:03:19. #1.13#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo, 5. kez Dünya Kupası'na katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement