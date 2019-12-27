Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı ve yeni yıl dolayısıyla verdiği konserde, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

CSO Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetiminde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen konserde, İtalyan tenor grubu ve balet Tan Sağtürk başkentlilerle buluştu.

Türkiye'de ilk kez sahne alan dünyaca ünlü "Dört İtalyan Tenor" (The Four Italian Tenors) grubunun yorumladığı eserler, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde Şef Burak Onur Erdem'in öncülüğündeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu da sahne aldı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da izlediği konser, "Dağ Başını Duman Almış" marşıyla son buldu.