Son Dakika Haberleri: Cso ve Mfö, Yarın Aynı Sahnede Buluşacak

Cso ve Mfö, Yarın Aynı Sahnede Buluşacak

19 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Mazhar-Fuat-Özkan Grubu (MFÖ) yarın düzenlenecek konserde, sevilen üçlünün şarkılarını senfonik yorumuyla müzikseverlere sunacak.

Cso ve Mfö, Yarın Aynı Sahnede Buluşacak, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Mazhar-Fuat-Özkan Grubu (MFÖ) yarın düzenlenecek konserde, sevilen üçlünün şarkılarını senfonik yorumuyla müzikseverlere sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, yarın saat 20.00'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde MFÖ, şarkılarını CSO eşliğinde seslendirilecek.

Konserde orkestrayı yönetecek müzisyen Turhan Yükseler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CSO ile yıllar sonra bir araya geldiğini, bunun MFÖ için ise bir ilk olacağını söyledi.

Yükseler, "Konserde hem bildiğimiz hem de her zaman çalmadığımız MFÖ'nün bestelerini, benim düzenlemelerimi seslendireceğiz. 20-21 şarkı seslendirilecek. Renkli bir konser olacak." dedi.

MFÖ'nün daha önce senfonik konserler verdiğini ancak CSO ile ilk kez sahne alacağını belirten Yükseler, müzikseverlerin konserde güzel tınılar, iyi sesler duyacağını kaydetti.

Yükseler, bu tip etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirilmesinin müzik adına çok güzel olacağını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:47 Kaynak: AA

Turhan Yükseler, Ankara, Mfö, Kültür Sanat
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