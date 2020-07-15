Çubuk'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Çubuk'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

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Kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen programda, Çubuk Şehitler Anıtı'nda ve Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Anıtta darbe girişiminde şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Din görevlisi Bayram Mumcu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan dua okudu.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş şehit yakınları ve gazilerle görüştü.

Merkez Camisi'ndeki programda şehitler için daha önce okunan hatimlerin duası yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dualar edildi. Programa katılanlara çikolata ikram edildi.

Programa, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Murat Sök, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılıer, Vakıf Müdürü Alaaddin Almış, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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