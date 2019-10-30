Çubuk'ta 3 günlük bebek yatağında ölü bulundu
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 günlük bebek yatağında ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:08 Kaynak: AA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 günlük bebek yatağında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan H.A. (26), 3 günlük bebeğini odasındaki yatağında hareketsiz halde buldu.
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine götürülen bebeğin hayatını kaybettiğini belirlendi.
Bebeğin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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