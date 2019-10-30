Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta 3 günlük bebek yatağında ölü bulundu
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Çubuk'ta 3 günlük bebek yatağında ölü bulundu

59 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 günlük bebek yatağında ölü bulundu.

Çubuk'ta 3 günlük bebek yatağında ölü bulundu, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 günlük bebek yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan H.A. (26), 3 günlük bebeğini odasındaki yatağında hareketsiz halde buldu.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine götürülen bebeğin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Barbaros Mahallesi, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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