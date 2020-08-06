Çubuk'ta çıkan yangına belediye başkanı ve ekibi müdahale etti - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tek katlı evin çevresinde çıkan yangın, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve ekibi tarafından söndürüldü.

Yavuz Selim Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarında Dursun Ünal'a ait tek katlı evin çevresinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

O esnada yoldan geçen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yangını görünce durarak itfaiye ekibine haber verdi, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Özel Kalem Müdürü Rıdvan Doğan ile birlikte araçlardan getirdikleri su ve çalılarla yangına müdahale etti. Daha sonra olay yerin eğelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Başkan Demirbaş, AA muhabirine, yol kenarları ve boş arazilere yangına sebebiyet verecek şişe, yakıcı madde atılmamasını istedi.

Yangının kısa sürede söndürüldüğünü dile getiren Demirbaş, "Şükür evlere sıçramadan söndürdük. Özellikle bu aylarda yangınlara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Araçlardan rastgele sigara izmariti, cam şişe gibi bir şey atılmamalı." diye konuştu.