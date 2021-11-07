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Çubuk'ta kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu - Son Dakika

Çubuk'ta kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu

07.11.2021 18:05
Çubuk'ta kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu 20 saat sonra kaybolduğu noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu 20 saat sonra kaybolduğu noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan bir aile, çocukları A.T'nin, 'Kursa gidiyorum' diyerek ayrıldığı evine dönmediğini belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Polis ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kız çocuğu, kaybolduktan 20 saat sonra 30 kilometre uzaklıktaki Yenimahalle ilçe sınırında yürümekten bitkin halde bulundu.

Yiyecek ikram edilen ve sağlık kontrolünden geçirilen A.T'nin, "ailesine kızdığı için evden uzaklaştığını" söylediği öğrenildi.

A.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu - Son Dakika


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