Çubuk'ta Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi için alınan tedbirleri inceledi.

Denetimde, işletmelerdeki sosyal mesafe ve maske kuralının yanı sıra hijyen belgeleri de kontrol edildi, şartlara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında bazı vatandaşların ekipleri görünce maske taktığı gözlendi.

Maskesiz olduğunu tespit edilen lokanta sahibine, "Masken nerede?" diye soran Keleş, maskesinin çekmecede olduğunu söylemesi üzerine, "Çekmecedeki maske seni korumaz. Tüm uyarılara rağmen böyle yapılması, cezayı kaçınılmaz kılıyor. Bundan böyle uyarı yerine ceza kesilecek." ifadesini kullandı.

İlçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde kontrol yapıldı.

Bir marketin çöplerinin kaldırıma biriktirilmesine tepki gösteren Keleş, hijyen kurallara uymayan işletmelere ceza kesilmesini istedi.

Kaymakam Keleş, kurallara uyan işletme sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Koronavirüs ile ancak birlikte hareket ederek ve kurallara uyarak mücadele edilebileceğinin altını çizen Keleş, olumsuzlukların yanında denetimlere harfiyen uyan işletmelerin ve çalışanların olmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Resmi kurumları da inceleyen Keleş, çalışanların maske takmadığı ve hijyen kurallarına uymadığı kurumların yöneticilerini de uyardı.

Vatandaşları tedbirler konusunda çok ciddi gayret ve duyarlılık göstermeye davet eden Keleş, "Çalışanlar ve müşteriler ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri. İş yerlerimizde kurallara mutlak uymalı. Bu mücadelede hep birlikte hareket edersek daha çabuk başarı sağlayacağız." dedi.

Denetimlere, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel de eşlik etti.