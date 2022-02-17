Çubuk'ta "Zarafetin Adı Agat" fotoğraf ve obje sergisi açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Zarafetin adı agat" fotoğraf ve obje sergisi açıldı.

Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Belediye Fuaye ve Sergi Alanı'nda gerçekleştirilen sergide agat taşından yapılan takılar ile koleksiyoner Yaver Sezer'in 42 ayrı taşının fotoğrafı yer alıyor.

Kaymakam Adem Keleş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, agat taşının sadece Türkiye'de değil, dünyaca değerli bir taş olduğuna dikkati çekti.

Taşın korunması gerektiğine inandığını dile getiren Keleş, "Belediyemiz, Ankara Kalkınma Ajansı ile önemli çalışmalar yapıyor. Bu taşın çıkarılması, işlenmesi ve satılması konusunda birtakım düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da agat taşının ilçelerinin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "İlçenin önemli değerlerinin tanıtımı ve ekonomiye kazandırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah serginin devamını Ankara'nın çeşitli yerlerinde açacağız. Bu sergiye emek veren Yaver Sezer hocamıza çok teşekkür ediyoruz.

Burada ilçemizin şairlerinden Yusuf Minnet kardeşimiz eserlerini tanıtacak ve kırsal mahallerimizden taşımalı olarak eğitim gören yavrularımızdan oluşturduğumuz orkestramız da konser verecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen sergi katılımcılar tarafından gezildi.

Açılışın ardından Süleyman Şah İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından müzik öğretmeni Mustadin Şahinbaş gözetiminde oluşturulan keman orkestrası konser verdi, Yusuf Minnet de eserlerini imzaladı.

İki hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak serginin açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Ankara Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Başkanı Zekai Efe, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Tüyan ile davetliler katıldı.