Cüceloğlu, 'Hatasız kul olmaz' dedi ve kasaplardan özür diledi - Son Dakika

SOSYAL medya hesabından yaptıkları 'Meslek seçimi' canlı yayınındaki konuşmalarında kasapların tepkisini çeken psikolog- yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, tüm kasaplardan ve ailelerinden özür diledi. Doğan Cüceloğlu, "Bilmeden gönül incittiğimiz kasaplardan ve ailelerinden özür diliyorum. Orhan Gencebay ne demiş, hatırlatmak istiyorum, hatasız kul olmaz" dedi.

Psikolog- yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, 9 Ağustos'ta sosyal medya hesabından gençlere meslek seçimleri hakkında önerilerde bulundu. Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun canlı yayının 28'inci dakikasında, "Bazı işler şefkatli olmamayı gerektiriyor. Şefkatli bir insan şefkatli olmamayı gerektiren bir işte bulunduğu zaman mesela kasap olsa. Olmaz işte" diye örnek verdi. Doğan Cüceloğlu da eşinin sözlerine 'Evet' diye gülümsedi.