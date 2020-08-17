Cüceloğlu, 'Hatasız kul olmaz' dedi ve kasaplardan özür diledi - Son Dakika

Cüceloğlu, 'Hatasız kul olmaz' dedi ve kasaplardan özür diledi

SOSYAL medya hesabından yaptıkları 'Meslek seçimi' canlı yayınındaki konuşmalarında kasapların tepkisini çeken psikolog- yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, tüm kasaplardan ve ailelerinden özür diledi.

Cüceloğlu, 'Hatasız kul olmaz' dedi ve kasaplardan özür diledi, System.String[]

SOSYAL medya hesabından yaptıkları 'Meslek seçimi' canlı yayınındaki konuşmalarında kasapların tepkisini çeken psikolog- yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, tüm kasaplardan ve ailelerinden özür diledi. Doğan Cüceloğlu, "Bilmeden gönül incittiğimiz kasaplardan ve ailelerinden özür diliyorum. Orhan Gencebay ne demiş, hatırlatmak istiyorum, hatasız kul olmaz" dedi.

Psikolog- yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, 9 Ağustos'ta sosyal medya hesabından gençlere meslek seçimleri hakkında önerilerde bulundu. Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun canlı yayının 28'inci dakikasında, "Bazı işler şefkatli olmamayı gerektiriyor. Şefkatli bir insan şefkatli olmamayı gerektiren bir işte bulunduğu zaman mesela kasap olsa. Olmaz işte" diye örnek verdi. Doğan Cüceloğlu da eşinin sözlerine 'Evet' diye gülümsedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Cüceloğlu'nun kasaplardan özür dilemesi gerektiğini söyledi. DHA'nın haberi yayınlamasının ardından Doğan Cüceloğlu, Osman Yardımcı'yı arayarak ilk olarak telefonda özür diledi. Daha sonra Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ve Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla tüm kasaplardan ve ailelerinden özür diledi.'GÖNÜLLERİNİ KIRDIM'Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, "Kasaplar haklı olarak sözlerime alınmışlar. Bir zamanlar mesleğime laf söylendiğinde benim alındığım gibi. Sözü söyleyen benim. Zaten kendim de rahatsız olmuştum, örnek doğru bir örnek olmadı. Gönüllerini kırdığım kasaplardan özür diliyorum. Laf olsun, adet yerini bulsun diye değil, tüm kalbimle. Bana göre onurlu bir şekilde yapılan her meslek kutsaldır. Onuruyla işini yapan herkese derin saygılarımla" dedi.'ÖZÜR DİLİYORUM'Doğan Cüceloğlu ise, "Bilmeden gönül incittiğimiz kasaplardan ve ailelerinden özür diliyorum. Orhan Gencebay ne demiş, hatırlatmak istiyorum, hatasız kul olmaz" diye konuştu.

Doğan Cüceloğlu, Orhan Gencebay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:31

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cüceloğlu, 'Hatasız kul olmaz' dedi ve kasaplardan özür diledi - Son Dakika
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