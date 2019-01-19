Son Dakika Haberleri: Cudi Dağı'nda PKK'lı Teröristlerin Kullandığı 6 Yaşam Alanı Bulundu

Cudi Dağı'nda PKK'lı Teröristlerin Kullandığı 6 Yaşam Alanı Bulundu

33 dakika önce

ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'lıların bahar ve yaz aylarında kullandığı 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak ile içerisinde bulunan silah ve mühimmatlar imha edildi.

Cudi Dağı'nda PKK'lı Teröristlerin Kullandığı 6 Yaşam Alanı Bulundu, System.String[]
ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'lıların bahar ve yaz aylarında kullandığı 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak ile içerisinde bulunan silah ve mühimmatlar imha edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Derebaşı köyü yakınlarındaki Cudi Dağı'nda jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam alanları bulundu. Operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "19 Ocak 2019 tarihinde, ilimiz Silopi ilçesi Derebaşı Köyü Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız unsurlarınca icra edilen operasyon sonucunda, bölücü terör örgüt mensuplarınca bahar ve yaz aylarında geçici olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edilmiş olup operasyon bölgesinde 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilo amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil, kablo ve metal parçalar ile yaz aylarında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:02 Kaynak: DHA

Şırnak, PKK, Cudi, Güncel
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