Çukurca'da türkülerle Türkçe öğrettiği öğrencilerinden yine türkülerle Kürtçe öğrendi - Son Dakika

Çukurca'da türkülerle Türkçe öğrettiği öğrencilerinden yine türkülerle Kürtçe öğrendi

30.11.2020 10:04
Çukurca'da türkülerle Türkçe öğrettiği öğrencilerinden yine türkülerle Kürtçe öğrendi, System.String[]

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde 17 yıl önce görev yapan Kırşehirli öğretmen Levent Altuntaş, türkülerle Türkçe öğrettiği öğrencilerinden yine türkülerle Kürtçe öğrendiğini söyledi.

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde 17 yıl önce görev yapan Kırşehirli öğretmen Levent Altuntaş, türkülerle Türkçe öğrettiği öğrencilerinden yine türkülerle Kürtçe öğrendiğini söyledi.  Altuntaş, buradaki ailelerle yaptığı sohbetleri de unutmadığını belirterek, öğrendiği Kürtçe kelimelerle şarkı yaptığını kaydetti. Altuntaş'ın cep telefon kamerasıyla çekip, kendi sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler de büyük ilgi gördü.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyündeki ilkokulda 2001-2003 yılları arasında öğretmenlik yapan Levent Altuntaş, kısa sürede yöre insanı ile  konuşabilecek kadar Kürtçe öğrendi. Antuntaş,  görev yaptığı süreç içerisinde yöre halkı ve öğrencileriyle olan Kürtçe sohbetleri, aynı dilde şarkı yapıp, kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Büyük ilgi gören Başım gözüm üstüne şarkısıyla ilgili konuşan Antuntaş, bölge halkı ile olan anılarını önümüzdeki dönemde kitap haline getireceğini söyledi.

'ÖĞRENCİLERİMDEN TÜRKÜLERLE KÜRTÇE ÖĞRENDİM'Şu anda memleketi Kırşehir'de görevine devam eden Antuntaş, " 2001-2003 yılları arasında Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyünde 42 öğrencinin birleştirilmiş sınıflı bir okulda 2 yıl öğretmenlik yaptım. Köye gelen ilk kadrolu öğretmen bendim. Benden önce okulda farklı üniversitelerden mezun olmuş, o yöreye mensup arkadaşlar eğitim vermişler. Benim köye ve köyün çetin şartlarına alışmam biraz zaman aldı. Fakat öğrencilerimin sevgisi ve köylülerin ilgisiyle birçok zorluğun üstesinden geldim. Soğuk kış şartlarında okulda ve evimde öğrencilerimin getirdiği odunlarla ısınıyorduk. Karnım acıktığında köylülerin tepsi içerisinde yoğurt ve ekmeği okula kadar getirmeleri dünyanın en lezzetli yemeğiydi benim için.Türkülerle, Türkçe öğrettiğim öğrencilerimden yine türkülerle Kürtçe öğrendim. Çekinerek geldiğim Hakkari'den, üzülerek ayrıldığım günden bugüne tam 17 yıl geçti" dedi.'ANILARIMI KİTAP YAPACAĞIM'

İki yıl eğitim verdiğim öğrencilerimin mesleki anlamda bir yerlere gelmesinin kendisini mutlu etitğini belirten Altuntaş,  "Beni hala arayıp sormaları, benim için dünyanın en büyük mutluluğu. Hakkari'de yaşadığım zorlu,maceralı bir o kadar da güzel anılarımı köyde çektiğim ve çoğunu çocuklardan oluşan fotoğraflarla birlikte bir kitapta toplamaya karar verdim. Önümüzdeki aylarda bu anılarımı kitap haline getireceğim" dedi.


Çukurca'da türkülerle Türkçe öğrettiği öğrencilerinden yine türkülerle Kürtçe öğrendi
Çukurca'da türkülerle Türkçe öğrettiği öğrencilerinden yine türkülerle Kürtçe öğrendi

Altuntaş, Hakkari, Çukurca, Kürtçe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çukurca'da türkülerle Türkçe öğrettiği öğrencilerinden yine türkülerle Kürtçe öğrendi - Son Dakika


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