Çukurova Bölgesel Havalimanı Türkiye'nin 2. büyük havalimanı olacak - Son Dakika

Çukurova Bölgesel Havalimanı Türkiye'nin 2. büyük havalimanı olacak

Çukurova Bölgesel Havalimanı Türkiye'nin 2. büyük havalimanı olacak Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen ve tamamlandığında 30 milyon yolcu kapasitesi ile Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üst yapı çalışmalar devam ediyor Drone ile...

Çukurova Bölgesel Havalimanı Türkiye'nin 2. büyük havalimanı olacak

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Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen ve tamamlandığında 30 milyon yolcu kapasitesi ile Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üst yapı çalışmalar devam ediyor

Drone ile havadan görüntülen havalimanının 2 yıl içinde bitirilip, hizmete açılması bekleniyor

Bugün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen ve tamamlandığında 30 milyon yolcu kapasitesi ile Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Drone ile havadan görüntülen havalimanının, 2 yıl içinde bitirilip, hizmete açılması beklenirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'nin ilk bölgesel, büyüklük bakımından da ikinci havalimanı unvanına sahip olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda inşaat çalışmaları sürüyor. Çukurova Havalimanı'nın 60 metre genişliğinde, her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda iki pisti olacak. Proje kapsamında karayolu ve demiryolu bağlantısıyla yolcuların havalimanına kolay ulaşımları sağlanacak. Mersin ile Adana arasında otoyolun yanı sıra D-400 karayoluna havalimanından direkt bağlantı olacak. 40 metre genişliğinde 17 kilometrelik yol yapım çalışması da hızla sürüyor. Yine karayolu ile birlikte gelecek demiryolu hattı da projenin kapsamı içerisinde bulunuyor. Böylece Adana'dan veya Mersin'den çıkan yolcular rahatlıkla havalimanına ulaşabilecek.

Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi

Her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde iki adet piste sahip olacak havalimanındaki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Beton dökme işleminin devam ettiği pistte hummalı bir çalışma yürütülürken, yıl sonuna kadar bütün alt yapı çalışmalarının bitmesi bekleniyor.

Bugün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve AK Parti Mersin milletvekilleri, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma temsilcilerinden çalışmalarla ilgili brifing alan Karaismailoğlu, daha sonra inşaat sahasını gezdi, ana pistteki betonlama çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerde konuşan Bakan Karaismailoğlu, yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarının tamamlanacağını belirterek, "Havalimanı bağlantı yolları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını da bitirmiş olacağız. Bütün planlamalarımız, iki yıl bitmeden buraya uçağın inmesi. Çalışmalarımız ve hedefimiz o" diye konuştu.

Çukurova, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çukurova Bölgesel Havalimanı Türkiye'nin 2. büyük havalimanı olacak - Son Dakika Ekonomi

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