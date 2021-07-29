Üye Girişi
'Cumhur'dan yatırım turu - Son Dakika

'Cumhur'dan yatırım turu

29.07.2021 10:32
'Cumhur'dan yatırım turu, System.String[]

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yenişehir'de yerel yönetim tarafından tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yenişehir'de yerel yönetim tarafından tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, beraberlerinde Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'la ilçede yapımı süren Kozdere Köyü Çamlık Mesire Alanı ile tamamlanan yatırımlardan Belediye Su Deposu Kır Düğün Salonu ve Kurtuluş Mahallesinde ki Spor Kompleksi'ni inceledi.

Cumhur İttifakı'nın MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren ile AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu'nun da katıldığı yatırım turunda ilk durak Kozdere Çamlık Mesire Alanı oldu. Seçim beyannamesinde yer verdikleri Kozdere'deki proje kapsamında 36 dönümlük arazide düzenleme yaptıklarını anlatan Başkan Aydın, "Piknik masaları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, çeşmeler, güvenlik kulübesi, gece aydınlatması ve 60 araçlık otoparkı ile ilçemize modern bir mesire alanı kazandırdık. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen Kozdere Çamlığı'na şimdi 250 metrekarelik bir lokanta ve 150 metrekarelik bir kır kahvesinin yanı sıra bir de mescit inşa edeceğiz" dedi.

Yeni adres su deposu kır düğün salonu

Yatırım turuna daha sonra kısa süre önce hizmete açılan Yenişehir Belediyesi Su Deposu Kır Düğün Salonu'ndadevam edildi. 3 bin 500 metrekarelik bir alanı düzenleyerek kır düğün salonu olarak vatandaşın kullanımına sunduklarını anlatan Başkan Aydın, "Tesisimiz bin 500 kişilik düğün salonunun yanı sıra yeşil alan, yürüyüş yolu, piknik masaları, kamelyalar, çocuk oyun alanları ve otoparkıyla ilçemizin gözde merkezi haline geldi. Yenişehir Belediyesi Su Deposu Kır Düğün Salonuilçedeki tüm vatandaşlarımızın yeni adresi de oldu" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın son ziyaret durağı ise Kurtuluş Mahallesi Spor Kompleksi oldu. Avrupa standartlarında bin 602 metrekare kapalı alana sahip spor kompleksininbünyesindebin 957 metrekarelik futbol ve 546 metrekarelik basketbol sahasıile bir kaykay pisti barındırdığına dikkat çeken Başkan Aydın, "Sosyal ve idari binalarıyla böylesine önemli bir yatırımının ilçemize kazandırılması konusunda bize büyük destek veren Gençlik ve Spor BakanımızSayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Yenişehir halkı adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Önemli bir kavşak

Osmanlıçınarının kökü Yenişehir'e yapılan her yatırımın kendilerini mutlu ettiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Cumhur İttifakı'nın tam bağımsız Türkiye'yi inşa etme yolunda kararlı yürüyüşünü sürdüreceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının yanı sıra Yüksek Hızlı Tren ve Yenişehir- Bilecik bölünmüş yol projesinin tamamlandığında Yenişehir'in Marmara Bölgesi'nin önemli bir kavşağı haline geleceğine dikkat çeken Refik Özen, "Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerine yerelde ve genelde imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın seçim vaatlerini yerine getirdiğine vurgu yapan MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı da Cumhur İttifakı olarak Bursa ve Türkiye'ye hizmet etmekten başka bir hesaplarının olmadığını söyledi. Kalkancı, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Yenişehir'i spordan eğitime, altyapıdan ulaşıma her başlıkta Marmara bölgesinin gözde şehri haline getireceklerini ifade etti. - BURSA

'Cumhur'dan yatırım turu
'Cumhur'dan yatırım turu
'Cumhur'dan yatırım turu
'Cumhur'dan yatırım turu
'Cumhur'dan yatırım turu

Refik Özen, Yenişehir, Yatırım, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Cumhur'dan yatırım turu - Son Dakika


Son Dakika

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek 12:07 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi 11:51 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı 11:36 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor 10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi 10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur 10:03 Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur
Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti 09:40 Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu 09:13 Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu

Son Dakika Haberleri
12:06 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek
11:57 Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi
11:50 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
11:45 İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
11:35 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı
11:26 Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak
11:21 Mehmet Ceyhan, "Oğlu aşı olmadı" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
11:07 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış
10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor
10:53 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi         
11:57
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi         
10:54
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi         
09:37
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim         
09:10
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı         
23:37
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 12:16:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Cumhur'dan yatırım turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement